Crónica: Acusan a hispana de matar a maestro por ir en su celular

Literalmente se lo pasó en rojo, lo que hizo que se estrellara con otro coche, el cual era conducido por David Brown, de 58 años, residente de la ciudad de Carrollton y quien era docente de la Cedartown High, del condado de Polk. De hecho, el educador acababa de salir de la escuela cuando fue impactado por el carro de Jamie. Tristemente no sobrevivió para contarlo.

Las autoridades aseguran que por ir completamente atenta y distraída en su teléfono, la chica no se percató de que cuando se estaba acercándose a la intersección con Collard Valley Road el semáforo había cambiado al rojo, o sea que en teoría todos los autos que iban en su sentido, incluyendo el de ella, tenían obligatoriamente que detener la marcha.

El Georgia State Patrol (GSP) anunció ayer que la joven Jamie Chávez López, de 21 años, estaba en su Ford Bronco conduciendo sobre la autopista GA-1 con rumbo al norte, pero que no iba atenta a la carretera, sino que, manipulando su celular, respondiendo mensajes de texto y revisando sus notificaciones de sus redes sociales, lo cual es ilegal en nuestro estado.

De acuerdo con los expedientes judiciales, por causa de la irresponsabilidad de Chávez López, el carro en el que viajaba Brown se volcó tras ser chocado de frente con el automotor de la hispana. Tras el accidente, la víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico cercano, pero no sobrevivió debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

“Perdimos a un miembro muy valioso de nuestra familia”

Luego de enterarse de esta terrible desgracia el Distrito Escolar de la localidad de Polk emitió rápidamente un comunicado de prensa en que lamentaron el deceso de su compañero y afirmaron estar de luto por “Haber perdido a un miembro muy valioso de su familia quien será extrañado por todos”. Si eso sienten sus colegas, me imagino el profundo dolor que embarga a los seres amados de Brown.

Tristemente estoy seguro que el maestro estadounidense no será la última víctima de esta clase de irresponsabilidades que aunque no queramos aceptar, tarde o temprano todos cometemos porque hoy en día quién no mira su celular cuando maneja es uno entre un millón de personas. Basta un solo segundo de descuido para verse envuelto en alguna tragedia, algo en lo cual debemos reflexionar. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoNow Hasta la próxima. Archivado como: Crónica hispana matar maestro.