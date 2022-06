Entonces abordaba a la niña y la obligaba a hacerle actos indecentes, que ella debido a su corta edad no entendía y que tampoco quería ni le gustaban. A pesar de ello, él la presionaba para que lo complaciera. Luego, el muy pícaro la amenazaba para que no fuera a contarle a nadie lo sucedido. Archivado como: Crónica abusan niña vacaciones.

Y es que una madre hispana residente de Texas, a quien llamaremos Ana Lucía para proteger su identidad, recién se enteró de que su niña fue abusada sexualmente por un familiar cercano y no solo una, sino que varias veces, durante el mes que estuvo viviendo con ellos en una de sus pasadas vacaciones de verano.

Y es que Luis llegó de casualidad a la vivienda de Ana Lucía y cuando hizo contacto visual con la jovencita, esta se asustó mucho. Al irse de la casa, le contó finalmente todo a su madre con lujo de detalles, algo que antes no había tenido valor de hacer. Sin dudarlo un solo instante, la mujer llamó a la policía para denunciarlo.

Tras interrogar a la adolescente, los investigadores determinaron de que tenían suficiente causa probable para apresar a Luis Sánchez, por lo que emitieron una orden de arresto en su contra bajo cargos de asalto sexual contra un niño. Fueron a buscarlo a todos los sitios donde creían podían encontrarlo, pero no hallaron rastros de él.

“Por favor entréguenlo cuanto antes”

En una entrevista con el noticiero local ABC13, la madre de la pequeña abusada imploró a la comunidad y en especial a los allegados de Luis que expongan su paradero y que dejen de protegerlo, para que el abuso contra su niña no vaya a quedar impune y peor aún, que el muy sinvergüenza intente ultrajar a otro ser inocente.

"Mi hijita ha tenido muchas dificultades en su escuela y ahora entendemos por qué. Él la abusó cada vez que pudo y que no había nadie más cerca. Queremos asegurarnos de que no le vaya a volver a arruinar la vida a ningún otro niño inocente. Por favor no duden en entregarlo", dijo la acongojada mujer al ABC13. Triste historia. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico Hasta la próxima.