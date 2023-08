Crónica: A Juan le encantaba la pornografía infantil

Ver imágenes pornográficas no es un crimen en Estados Unidos. Cualquiera puede acceder libremente a fotografías o videos explícitos.

De acuerdo con los reportes oficiales a Juan no solo le fascinaba ver pornografía infantil, sino que hasta descargaba las imágenes.

¿Cómo fue que dieron con Juan Vásquez?

Según los expedientes judiciales, el Sheriff de Coweta fue notificado por la Unidad Especial de Crímenes Contra Niños en Internet (ICAC).

Este equipo élite detectó la dirección electrónica (IP address) de los dispositivos que usaba Juan para sus movimientos pornográficos.

Luego localizaron su dirección postal y le montaron vigilancia. Cuando cayeron en cuenta de que ya tenían suficientes evidencias, emitieron órdenes de arresto en su contra.

La verdad me alegro de que la policía no quite el dedo del renglón de esta problemática. Todos los pedófilos deberían de estar encerrados. Gracias por haber leído mi crónica de hoy en MundoNow. Hasta la próxima.