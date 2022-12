Croacia se enfrenta a Japón tras la lucha por la Copa del Mundo.

Japón queda derrotado por penales.

Revelan contra quién podrá enfrentarse Croacia.

Croacia Vs Japón: La tensión dentro de la cancha de Qatar se sigue haciendo presente, y más durante este lunes cuando se dio el encuentro entre Japón y Croacia para seguir con la lucha y salir victoriosos para llegar a obtener la Copa del Mundo. Antes de que ambos llegaran a la cancha se dio a conocer lo que el equipo japones realizó.

De acuerdo a lo difundido a través de la agencia de noticias de The Associated Press, se dijo el zaguero japonés Yuto Nakatomo pidió a sus compañeros que evocaran el espíritu samurái para el enfrentamiento que tuvieron contra Croacia en los octavos de final del Mundial.

Japón apeló al espíritu samurái contra Croacia en el Mundial

Japón se encontraba en la fase de eliminación directa por cuarta ocasión e intentará superarla por primera vez. Remontó para conseguir sus dos victorias por 2-1 en la etapa de grupos, imponiéndose ante Alemania y España, ambas con estrellas de campeones del mundo en sus casacas. Pero se llevaron un baldazo en el segundo duelo al sucumbir 1-0 ante Costa Rica.

Croacia, la nación más pequeña en los octavos de final con una población de apenas 4 millones, salió subcampeona hace cuatro años tras perder la final ante Francia y quedó tercera en 1998, según lo dio a conocer la agencia de noticias de The Associated Press. Archivado como: Croacia Vs Japón.