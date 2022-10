Su vestuario de este domingo levantó muchos comentarios, pues en la pequeña grabación que compartió se puede observar que su vestido negro tiene varias aberturas que van desde su busto hasta lo largo de su pierna, dejando entrever que no traía ropa interior debajo, pero eso no fue lo único que llamó la atención. Archivado como: Chiqui Delgado vestido negro.

Le llueven criticas a Chiqui Delgado por el atuendo que usó

Ante esto los comentarios por parte de los internautas no tardaron en hacer presencia en el post que realizó la conductora venezolana, muchos de ellos la llenaron de halagos, mientras que otros dejaron una que otra crítica para la novia de Jorge Ramos al verla con el vestido negro que le impedía caminar.

“¿Qué pasaría si te toca salir corriendo?”, “Cada vez más bella”, “Pero no puede caminar”, No será cómodo , pero te queda hermoso”, “Para que tanto si no puedes ni caminar”, “Bella Chiqui, el look espectacular”, “La más Bella y elegante”, “Chiqui que equilibrio”, “Tremenda que cuerpazo te cargas”, “¿No pudo encontrar algo mejor?”, “La vanidad ante todo”, “Nada cómodo para caminar”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Chiqui Delgado vestido negro.