Critican a Piqué por dejar a sus hijos afuera y en la lluvia (VIDEO)

Los hijos de Shakira ¿Ya no quieren a su abuela?

La relación de Shakira y los padres de Piqué aseguran, ‘ha quedado destruida’, pero no solamente eso, si no que de acuerdo con el portal Lecturas, en donde se dio a conocer esta información, los hijos de Shakira supuestamente ya no llaman ‘abuela’ a la mamá del futbolista.

Y no contentos con los resultados de todas las polémicas mediáticas, el portal también menciona que los padres de Piqué le habrían pedido al futbolista que dejara de lado el hacer ‘tonterías’, como aparecer con un Casio o manejar un carro ‘Twingo’, esto, tras las palabras que la cantante colombiana dijo en su sesión con Bizarrap. Archivado como: Critican a Piqué