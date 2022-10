Critican a la novia de Vicente Fernández Jr., “Gastando todo su dinero”

Critican novia Vicente Fernández Jr: “Gastando la fortuna del suegro”

“Haz de tu vida un juego de béisbol. Batea las tristezas, anota las alegrías, corre por tu felicidad y róbale triunfos a la vida”, escribió Mariana González Padilla junto a un par de imágenes a lado de su novio en donde están en la cancha y con playeras con sus nombres.

"Ya no le robes al anciano", "¿Hasta donde llega una mujer a dar 'amor' por interés?", "Gastando la fortuna que te dejó el suegro, que mal", "Billete mata carita", "Lo que se compra uno con dinero y no me refiero a las entradas del béisbol ,ya sabe uno para quien trabaja".