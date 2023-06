Critican a conductores de Despierta América tras entrevista a Alan Estrada

En primero momento preguntaron al actor sobre su experiencia de su viaje con OceanGate, «Es un sumergible único en su tipo, hecho de fibra de carbono normalmente están hechos de titanio, de hecho en 2021 hizo historia por bajar a esa profundidad por primera vez… La sensación de estar adentro a mi no me parecía una sensación molesta para nada, obviamente es algo que una persona con claustrofobia no podría realizar», comenzó argumentando Alan Estrada.

Mientras seguía contestando la primer pregunta tanto Alan Tacher como Satcha Pretto interrumpieron al actor para realizar una segunda pregunta donde cuestionaban el qué había sentido el actor al momento de ingresar y salir de las profundidades, «Sabemos los riesgos a los que te estás involucrando, sabemos que es una expedición muy riesgosa que es un submarino experimental, que no estás yendo a un parque de diversiones». Archivado como: Critican conductores Despierta América.