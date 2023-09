Esposa del Canelo muestra su apoyo y les llueven críticas

Esta ocasión no fue la excepción, siendo que el mexicano se encuentra a pocos momentos de subir al ring para enfrentarse a Jermell Charlo.

Sin embargo, a pesar de que las imágenes irradian felicidad, no todo es color de rosa, esto luego de las críticas al boxeador en la publicación.

Posan como familia

«Orgullosas de nuestro hombre, we got this papi (lo tenemos papi)», escribió Fernanda como mensaje de aliento para el Canelo.

En las fotografías se puede apreciar en solitario a la pequeña hija del boxeador, además de unas cuantas en las que se les ve juntos.

Con una gran sonrisa la hija del Canelo posa junto al atleta, al igual que sus padres quienes comparten su amor desde un sillón.

También es posible observar un video del evento del día viernes donde el Canelo se encuentra en el escenario mostrando algunos movimientos de combate.