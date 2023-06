Hace apenas unas horas comenzó a circular una serie de fotografías de Thalía, en donde posó para sus seguidores como suele hacerlo constantemente, pero jamás imaginó que sus fans se darían cuenta de que utilizó más de un filtro en su imagen, pues hubo quienes aseguraron que ya no se parece a la actriz y cantante que conocieron. Archivado como: Critican a Thalía por filtros.

Critican a Thalía por filtros. Thalía se ha colocado en el centro de la polémica una vez más, pero en esta ocasión no tiene que ver con algo que realizó en algún lugar público o con la prensa. Una vez más se colocó en el ojo del huracán después de querer presumir su singular belleza pero ‘abusando’ un poco de los filtros.

A través de su cuenta oficial de Instagram fue que la misma intérprete de ‘Desde esa noche’ compartió una serie de fotografías en donde la podemos ver sentada en el piso mientras usa un look tipo ochentero, acompañado de una coleta alta y unos sutiles aretes que hacen buen juego. Archivado como: Critican a Thalía por filtros.

Pero lo que llamó por completo la atención de los usuarios internautas, fue la apariencia física de la cantante mexicana, ya que muchos aseguraron que no parecía ser a la Thalía que ellos recordaban, resaltando que la protagonista de ‘María la del Barrio’ habría abusado de los filtros al momento de postear las imágenes.

Así fue la inesperada reacción de los internautas

Si bien esta no sería la primera vez en que vemos a una Thalía de lo más radiante, pero en esta ocasión, sus seguidores lograron percatarse de que la cantante mexicana hizo un mal uso de los filtros y las opiniones no tardaron en aparecer dentro de la caja de los comentarios del post que realizó la también actriz.

«¿Alguien robó esta cuenta? Porque está no es Thalía», «Mi amor, esos filtros no tus hermosos ojos se ven diferentes», «Thalía y sus 100 filtros», «Un filtro más y purificas el agua mi amor», «No madura ni pone los pies sobre la tierra», «¿Qué le pasó a Thalía? Mami siéntete orgullosa de tu edad», «Mucho filtro», «Ni te pareces», «Ella es muy bonita , pero los filtros no la favorecen», compartieron algunos. PARA VER LAS FOTOS DE THALÍA DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Critican a Thalía por filtros.