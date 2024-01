Cristina Saralegui habla sobre la enfermedad que sufre su hijo

Reaparición emotiva de Cristina Saralegui

Desmiente rumores sobre su vida

Jon Marco enfrenta enfermedad

En una inesperada y emotiva vuelta a la pantalla chica, Cristina Saralegui, la icónica conductora de Univisión, reapareció en el programa Despierta América.

La famosa presentadora cubana que dejó por varios años la televisión hizo una reaparición para celebrar su cumpleaños número 76.

Sin embargo, su regreso no solo estuvo marcado por la celebración, sino que aprovechó para hacer unas declaraciones importantes.

Y es sintió la necesidad de desmentir los persistentes rumores que han circulado sobre su vida en los últimos años a través de Internet.

Cristina Saralegui desmiente rumores

«Quiero decirle a la gente no se preocupen más. Pusieron un filtro mío no de vieja, vieja estoy, de momia, como si me hubieran desenterrado en Egipto», dijo Saralegui.

«Entonces que yo estaba vieja, en una silla de ruedas, enferma… No», dejó claro la presentadora, desafiando las especulaciones que han intentado empañar su imagen.

«Yo les voy a decir la verdad: yo ni soy alcohólica, ni soy drogadicta, ni estoy quebrada», agregó la presentadora sobre lo que se ha dicho de ella.

«¿En qué cabeza cabe con todo lo que yo he trabajado en mi vida, que nosotros que éramos dueños de 3 estudios de televisión vamos a estar quebrados?», preguntó.