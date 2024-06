Cristina Saralegui ventiló a Univisión

La cadena no se portó bien cuando la despidieron

La famosa hispana rompió el silencio con lo que nadie esperaba

Aunque Cristina Saralegui lleva mucho tiempo alejada de la televisión, su programa fue icónico para los hispanos que viven en EEUU y ahora dijo lo impensable.

Resulta que según ‘People en Español‘, la hispana contó que Univisión no la despidió de buena manera y ahora ventiló dicha situación.

En una entrevista para Don Francisco, la legendaria presentadora dijo que Univisión la despidió y de inmediato la preocupación la acechó.

«Yo tenía como 30 empleados que dependían todos de nosotros, entonces eso me preocupó enormemente», manifestó la cubana.

Cristina Saralegui habla de cómo la despidió Univisión

Para la rubia, Univisión no pensó en sus empleados, a quienes ella misma tuvo que comunicarles el triste despido.

«Cuando te pasa lo que nos pasó a nosotros no piensan en los empleados, entonces tú eres el que tienes que decirle a tus empleados ‘nos votaron, a mí me botaron, nos fuimos todos'», dijo.

Aparentemente, ella se sentía muy segura dentro de la empresa por lo que no esperaba que la despedirían.

«Me sentí como una porquería de persona. Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije ‘¿tú me estás botando?’ Porque no lo podía creer», contestó.