Cristina Pacheco se retira de la televisión por ‘grave’ problema de salud

La escritora, no dudó en agradecer al público por seguirla y estar al pendiente del programa que desarrolló, además de que confesó por qué salió del programa.

«Hoy tengo que soportar y enfrentar algo»

La viuda del renombrado escritor José Emilio Pacheco compartió que en los foros de Canal Once enfrentó buenos como malos momentos.

«Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles», destacó la periodista oriundo de Guanajuato, México.

Al igual, destacó lo agradecida que está con el público que la siguió durante su trayectoria y no dudó en revelar que debe enfrentar la situación que vive.

«Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero», anunció.