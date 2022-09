En un mensaje a la nación, el presidente dijo que el arma tenía cinco balas, “y no se disparó pese a haber sido gatillada”. Poro antes, los ministros del gobierno de Fernández ya habían calificado el hecho como un atentado de homicidio. “Lo sucedido esta noche es de una gravedad que atenta contra la democracia, las instituciones y el estado de derecho”, señalaron en una declaración escrita.

El hombre, que no ha sido identificado por las autoridades, fue detenido segundos después de haber apuntado a Cristina Fernández frente a su domicilio en Buenos Aires y justo cuando la exmandataria se acercaba a saludar a la multitud que la esperaba en la calle. La vicepresidenta salió ilesa.

El presidente calificó el intento de atentado como “el hecho más grave desde que hemos recuperado la democracia” y llamó a la sociedad y todos los sectores políticos a repudiar los hechos, reseñó la agencia The Associated Press.

Un hombre fue detenido el jueves 1 de septiembre después de apuntar con un arma de fuego a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en lo que el mandatario argentino Alberto Fernández calificó como un atentado que se frustró porque la pistola no se disparó.

¿Quién es el sospechoso?

El sospechoso fue reducido por los custodios de Fernández de Kirchner y apresado. No se sabe todavía si el arma es verdadera o no. Se desconoce el paradero de la vicepresidenta. Según la agencia estatal Télam, el agresor fue identificado como Fernando Andrés Zabak, de nacionalidad brasileña, aunque las autoridades no lo habían confirmado.

Hubo algunos funcionarios que calificaron el incidente como un intento de magnicidio. “Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio”, expresó el ministro de Economía, Sergio Massa.