Cristina Eustace habla en exclusiva para Mundo Now

La cantante rompe el silencio sobre Alicia Machada

Anuncia nuevo proyecto Cristina Eustace Top Chef VIP. Luego del gran éxito que ha tenido Telemundo con el reality show, La Casa de los Famosos 2, ahora la cadena de televisión de habla hispana prepara un nuevo estreno. Top Chef VIP, la nueva competencia que estrena este 9 de agosto, donde los televidentes verán a sus artistas favoritas cocinando los mejores platillos. Cristina Eustace participante del nuevo programa habla en exclusiva para Mundo Now. Ella es una cantante, empresaria y cuarta finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos, que ha participado en producciones de Telemundo y se dio a conocer luego de ganar la competencia de canto Objetivo Fama. Cristina Eustace Top Chef VIP: ¿Qué sorpresas veremos, te diste cuenta que si tienes talento para la cocina? Luego de su participación en el show de La Casa de los Famosos primera edición, la cantante revela que nunca cocinó en el programa, sin embargo ahora todo será diferente: “Así como la música, con todo lo que se hace cuando estas vivo, se hacen las cosas con amor”. “Se hacen las cosas con respeto, con mucha disciplina, entonces si hemos estado practicando y yo estoy pensando en sabores que me son familiares, Crecí con mi familia en Chihuahua, tengo en corazón las carnitas asadas, chile colorado, las discadas, espero y eso se pueda reflejar en mi cocina”.

Cristina Eustace Top Chef VIP: ¿Hay algo que te guste cuando lo cocines? La cantante mexican menciona que en el reality de Top Chef se van a reir mucho con ella, por su falta de experiencia en la cocina: "La verdad no, el cereal me salía muy bueno, ahorita ya puedo freir un huevo, porque fue una competencia con eso. Lo que sí me acordé muchísimo de mi mamá, por ejemplo, de mi abuela, es el aroma de unas papitas en el desayuno con chile, tomate y cebolla". "Unos frijolitos con un poco de queso, huevito estrellado, tal vez un chile con queso. Hay muchas de esas cosas que digo que no me había puesto a pensar en todos esos sabores, siempre estuve muy metida en la música, es un honor estar en una cocina", agregó la artista mexicana.

¿Qué vas hacer con el dinero si ganas? "Por primera vez en mi vida no puedo pensar que voy a ganar, porque ya gané, mis compañeros saben mucho más que yo de cocina. Uno de mis compañeros su padre es chef. Muchos de ellos tienen muchísimo conocimiento en la cocina y yo tengo cero conocimiento en el área de cocinar". "Pero le estoy echando muchas ganas, voy a tratar que no me corren primero, es lo único que estoy pensando, tratar de disfrutar este proceso y aprender. Es la primera vez en mi vida que estoy en frente de chefs tan conocidos, tan fabulosos, porque saben que muchos de nosotros no hemos tocado un sartén".

¿Qué opinas de Mane y Alicia Machado? Cabe recordar que durante La Casa de los Famosos, Cristina tuvo algunas discusiones con Mane y Alicia Machado que fue la ganadora de la primera temporada del reality show: "Con Alicia se supone que habíamos hablado muy bien, pero yo creo que empezaron a escuchar los videos, lo hablamos yo hable muy bien con Alicia, seguimos en contacto". "Me felicitó por la canción de infiel, que está sonando. Con Mane yo creo que han sido malos entendidos, porque yo no tengo nada en contra de ella, es muy brillante, muy inteligente, muy bonita. A ella le gusta defenderse de manera interesante y yo como buena chihuahuense no me voy a dejar".