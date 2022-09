A continuación, la vidente comentó que lo anterior significa que la vicepresidenta de Argentina no solamente tuvo este atentado, sino que ella ha sido una persona que ha traicionado y mordido la mano que le dio de comer: “Ella le ha quedado mal a este bello país desde tiempo atrás y en este justo momento”, expresó, aunque esto apenas sería el inicio.

“No comenzamos nada bien. Yo visualicé muy bien sus fotos (refiriéndose a Cristina de Kirchner) y me di cuenta de muchas cosas y las cartas me lo están confirmando: Ella tiene ‘una culebra mordiéndole el pie’, pero tiene dos espadas a sus costados, aunque tiene encima de ella a dos ‘animalitos'”, expresó la psíquica Vieira Vidente.

¿Qué pasó en realidad? Fue el jueves primero de septiembre que Cristina de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, se llevó el susto de su viuda luego de que un hombre de origen brasileño, pero que ha vivido toda su vida en este país, le apuntó con una pistola , y aunque jaló del gatillo en dos ocasiones, los disparos simplemente no se produjeron.

El atentado contra Cristina de Kirchner habría sido ‘arreglado’

Luego de confesar que tendría que guardarse ciertas cosas por temor a que le vetaran este video, lo que asegura que es la primera vez que lo hace, Vieira Vidente afirmó que el atentado contra Cristina de Kirchner, vicepreseidenta de Argentina, habría sido ‘arreglado’: “El gobierno de Argentina podrá decir que la pistola estaba con las balas adentro y que no disparó… pero no ocurrió así”.

“Las cartas me están marcando que esto fue un susto. La señora Cristina no se ha estado sintiendo bien y se ha estado sintiendo derrumbada. Ella ha estado planeando muchas cosas porque podría caer en la cárcel si no arregla esta situación. Veo que en estos momentos ella está en la mira y podría ir a prisión por muchos años”, comentó la psíquica.