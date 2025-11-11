El último baile de Cristiano Ronaldo

El astro portugués le pone fecha a su retiro, poniendo fin a una historia que inició en Alemania 2006.

Cristiano Ronaldo anunció que el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será su última participación en una Copa del Mundo. Con ello, pondrá fin a una historia que inició en Alemania 2006.

Lo dijo en Arabia Saudita

El delantero del Al-Nassr hizo el anuncio durante el foro de turismo TOURISE en Arabia Saudita.

“Voy a cumplir 41 años y creo que ya es hora de marcar mi final en esta gran competencia”, declaró.

Una leyenda que no necesita la Copa

Cristiano sorprendió hace unos días al declarar que nunca soñó con ganar un Mundial, y que su legado no depende de ello. A sus 40 años, acumula más de 140 goles con la selección de Portugal y 953 goles totales en su carrera profesional.

Busca cerrar en alto

Aunque reconoce que su rendimiento ya no será el mismo, aspira a llegar en buena forma y seguir ayudando a Portugal con goles y liderazgo.

“Mi cuerpo está en buen estado. Sigo disfrutando de cada momento y quiero ganar títulos”, afirmó.

La meta: llegar a los 1,000 goles

Actualmente, CR7 se encuentra a 47 goles de la histórica cifra de mil goles y espera alcanzarla antes de retirarse.

Presente en Al-Nassr

El astro portugués también expresó sentirse feliz en Arabia Saudita y destacó el crecimiento de la liga. Vive con tranquilidad, sigue batiendo récords y marcando tendencia.

