¿Cristiano Ronaldo se queda sin Mundial? FIFA anuncia su castigo

La FIFA define su castigo tras su expulsión ante Irlanda en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y aclara si podrá jugar el Mundial.

Cristiano Ronaldo fue sancionado con un partido de suspensión tras su expulsión ante Irlanda en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El castigo ya fue cumplido ante Armenia. Además, recibió dos partidos condicionales, que solo aplicarán si reincide.

La tarjeta roja del pasado 13 de noviembre fue la primera de CR7 con su selección en 226 partidos, tras una agresión sobre Dara O’Shea al minuto 59 del duelo.

Rumbo a su sexto Mundial

Con esto, Cristiano podrá disputar su sexto Mundial, tras participar en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde se convirtió en el único jugador en anotar en cinco Copas del Mundo.

Lo que viene para CR7:

Portugal conocerá sus rivales del Mundial el viernes 5 de diciembre en el sorteo en Washington, D.C.

En marzo, se enfrentará a México en un amistoso en el Estadio Banorte, que servirá como reinauguración del recinto.

