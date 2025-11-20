Cristiano Ronaldo recibe la Llave de Oro de manos de Trump

Cristiano Ronaldo fue recibido por Trump en la Casa Blanca y recibió la Llave de Oro, una distinción para personalidades de alto perfil.

Cristiano Ronaldo protagonizó una de las escenas más llamativas del panorama político-deportivo internacional: el futbolista portugués fue recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde recibió la Llave de Oro, una distinción reservada para personalidades de alto impacto global.

El encuentro se produjo un día después de que ambos coincidieran en una cena oficial en Washington, episodio que abrió paso a esta reunión privada en la Oficina Oval.

Acompañado por su prometida Georgina Rodríguez, Cristiano recorrió los pasillos de la residencia presidencial antes de recibir el reconocimiento.

La visita fue breve pero significativa: marcó un acercamiento inusual entre una figura deportiva de talla mundial y el presidente en funciones de Estados Unidos.

La Llave de Oro: el gesto que marcó la reunión

El momento central del encuentro fue la entrega de la Llave de Oro de la Casa Blanca, una distinción que Donald Trump ha otorgado anteriormente a otras figuras influyentes como Elon Musk.

Cristiano recibió el obsequio durante una reunión que se extendió por más de una hora, en la que ambos conversaron en privado antes de posar para fotografías oficiales.

La existencia de esta reunión fue confirmada públicamente luego de que Trump, la noche anterior, destacara que Cristiano se había ganado el respeto de su hijo por su trayectoria como futbolista.

Ese comentario anticipó un acercamiento más personal, ahora consolidado con la entrega de un reconocimiento simbólico al que pocas figuras han tenido acceso.

La pareja abandonó Washington D. C. inmediatamente después del encuentro para regresar a Arabia Saudita, donde Cristiano continúa su carrera con el Al-Nassr.

Un mensaje público de agradecimiento

Horas más tarde, Cristiano compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo la invitación presidencial. Su publicación destacó el ambiente cordial del encuentro y la presencia de la primera dama:

“Gracias Sr. Presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama me dio a mí y a mi futura esposa, Georgina Rodríguez”.

El futbolista también remarcó que desea “inspirar nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, una declaración que selló el tono diplomático del encuentro.

Las declaraciones no incluyeron detalles adicionales sobre temas abordados en la reunión, limitándose a reflejar el carácter simbólico del reconocimiento otorgado.

Un acercamiento inesperado y con alta visibilidad

La visita de Cristiano a la Casa Blanca no es un gesto común. El delantero no había realizado apariciones oficiales en Estados Unidos desde 2014, por lo que su presencia generó especial atención mediática.

El encuentro también se dio en un contexto en el que Trump ha destacado repetidamente figuras internacionales que considera influyentes, y en el que Cristiano se mantiene como uno de los deportistas más reconocidos del planeta.

La distinción otorgada subraya ese impacto global, mientras que para la presidencia estadounidense representa otra ocasión para proyectar imagen diplomática y afinidad con personalidades de alcance mundial.

El reconocimiento llega en un momento personal decisivo para Cristiano, quien recientemente renovó contrato con Al-Nassr, equipo vinculado al fondo soberano saudí presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

