Cristiano Ronaldo playera México: ¿Quedó fuera del Mundial?

Cristiano Ronaldo no tendrá ningún título mundial en la que probablemente sea su última aparición en el torneo más importante del fútbol. Después de estar en el banquillo al comienzo por segundo partido consecutivo, Ronaldo no pudo ayudar a Portugal a remontar contra Marruecos, perdiendo 1-0 en los cuartos de final el sábado. Ronaldo, de 37 años, salió del campo llorando, señaló The Associated Press.

Ronaldo entró como suplente a principios de la segunda mitad con su equipo ya perdiendo. Reemplazó al mediocampista Rúben Neves en el minuto 51 para su aparición número 196 en la selección masculina, la mayor cantidad de todos los tiempos junto con el delantero kuwaití Badr Al-Mutawa, indicó AP. Archivado como: Cristiano Ronaldo playera México