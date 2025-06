Cristiano Ronaldo descarta jugar Mundial de Clubes 2025

Cristiano Ronaldo, estrella del fútbol portugués, confirmó que no participará en el Mundial de Clubes 2025, pese a haber recibido ofertas de diversos equipos.

Tras conquistar la Nations League con Portugal donde marcó el tanto que llevó el partido a penales el delantero aseguró que tomará un descanso antes de preparar la siguiente temporada .

«Algunos equipos sí me contactaron y se comunicaron conmigo. Algunos me hicieron sentido, otros no tanto», declaró el atacante de 39 años, descartando su participación en el torneo de clubes que se celebrará en Estados Unidos este verano.