Modelo de Playboy hace polémicas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo

Asegura haber tenido supuesta intimidad con el famoso futbolista

¡Conoce a la modelo Daniella Chávez! Cristiano Ronaldo modelo chilena: Cristiano Ronaldo es una de las figuras más importantes del fútbol en todo el mundo, si no es que el número 1, peleando lugar con el argentino Lionel Messi. Sin embargo, el futbolista portugués no se libra tan fácil de las polémicas, pues ahora ha entrado en una controversia. Resulta ser que una modelo chilena de nombre Daniella Chávez confesó el día de ayer haber tenido relaciones íntimas con el famoso futbolista, además aseguró tener supuestos videos íntimos en donde están juntos, además de otra serie de polémicas declaraciones. Modelo chilena asegura haber tenido intimidad con Cristiano Ronaldo Fue a través de su cuenta de Twitter, que Daniella Chávez, modelo de Playboy chilena, aseguró haber tenido un encuentro sexual con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo. La modelo dio una serie de declaraciones que dieron mucho en qué pensar. Según el portal ‘Record’, esto habría sucedido en el año 2015“Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones eso es infidelidad? Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sex y con permiso por mi lado del no! El sex libre también existe”, relató la influencer. Cabe resaltar que esto habría sucedido supuestamente cuando CR7 no se encontraba en una relación con Georgina. Archivado como: Cristiano Ronaldo modelo chilena

Cristiano Ronaldo modelo chilena: “No puedo más…” No solamente fue esa declaración que hizo la modelo chileno, si no que también arremató diciendo lo siguiente: “Siempre lo negué , invente mucho para zafarme de eso, ¡pero no puedo más!”, “No le pongan de más, conozco otras chicas que salieron con un 10 muy famoso de Argentina su no es el más”, dijo. La joven no se salvó de las críticas por parte de los fanáticos del deportista, si no que aseguraron que lo único que quiere es obtener ‘fama’: “¿Por qué c**gar al mejor del mundo dando este tipo de noticias… así si lo tuviste bien por ti y por él, mientras no se cuento todo el mundo feliz ahora quieres más fama”, le dijo un usuario a la modelo Daniella Chávez. Archivado como: Cristiano Ronaldo modelo chilena

Asegura que tiene supuestos videos íntimos junto al futbolista Luego de que las personas comenzaran a atacar a la modelo chileno por medio de Twitter, expresó Daniella el siguiente comentario: “Tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa”, advirtió. Sin embargo, poco después borró dicho tuit, según reportó el portal Récord. De acuerdo con el portal ‘The Sun’, la modelo habló con este medio y aseguró: “Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomó confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él”, indicó el portal de noticias. Archivado como: Cristiano Ronaldo modelo chilena

Cristiano Ronaldo modelo chilena: Se burlan de Daniella tras sus declaraciones Hasta el momento ‘CR7‘ no ha dado ninguna declaración, ni su esposa Georgina Rodríguez. Pero los ataques a la modelo latina no pararon, incluso las personas comenzaron a hacer burla tras sus declaraciones: “Me pasó igual con @GalGadot, pero ella no se acuerda”, dijo un usuario en Twitter. “Se merece el balón de Oro mi comandante @Cristiano”, “Georgina no merece esas ex historias del pasado”, “Fuertes declaraciones”, “Si tu eres libre y lo disfrutaste en su momento, basta con eso. No es infidelidad si ambos sabían a que iban, con o sin permiso”, dijeron algunas personas en su tuit. Archivado como: Cristiano Ronaldo modelo chilena

