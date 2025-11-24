Cristiano Ronaldo llega a 954 goles con una chilena monumental

Cristiano Ronaldo llegó a 954 goles tras anotar una espectacular chilena en la victoria 4-1 del Al-Nassr ante Al-Khaleej.

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención mundial con un golazo de chilena que selló la victoria del Al-Nassr por 4-1 ante el Al-Khaleej en la Jornada 9 de la Liga de Arabia Saudita.

El tanto, convertido en los últimos segundos del encuentro, elevó su marca personal a 954 goles oficiales en su extensa carrera, acercándolo aún más a la histórica cifra de los 1,000 goles.

El luso, que hace unos días visitó la Casa Blanca, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta.

Un cierre espectacular en la goleada del Al-Nassr

El triunfo del Al-Nassr comenzó a gestarse desde la primera mitad.

A los 39 minutos, Joao Félix abrió el marcador con un remate preciso, y apenas tres minutos después Wesley amplió la ventaja, dejando al equipo local con control total del partido.

Al inicio de la segunda parte, el Al-Khaleej encontró un respiro con el descuento de Murad Al-Hawsawi, pero la reacción fue breve.

El Al-Nassr retomó el dominio y, al minuto 77, Sadio Mané puso el 3-1 para encaminar el resultado.

El cierre quedó reservado para Cristiano Ronaldo. Cuando el reloj agonizaba, el portugués se elevó y, con una ejecución impecable, marcó una chilena que dejó sin respuesta al guardameta rival.

El gesto técnico, por potencia, colocación y dificultad, generó inmediata repercusión global, posicionándose como uno de los mejores goles de su actual temporada.

CR7 sigue ampliando su leyenda

Con esta anotación, Ronaldo alcanzó los 954 goles, una cifra que lo mantiene como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol.

La marca cobra aún más relevancia considerando que el jugador había sido expulsado recientemente en las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, por lo que su regreso con el Al-Nassr generaba altas expectativas.

El gol de chilena lo deja a solo 46 tantos de llegar a los 1,000, un número simbólico que cada vez parece más alcanzable dada su vigencia física, su constancia goleadora y su rol decisivo en la liga saudí.

Este rendimiento también ocurre en un momento en el que su figura continúa en el centro de la conversación pública, tras su reciente visita a Donald Trump en la Casa Blanca como parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán.

Al-Nassr invicto y líder absoluto

La victoria de este domingo mantuvo al Al-Nassr en la cima de la competencia con marca perfecta: nueve triunfos en nueve partidos y un total de 27 puntos.

El equipo dirigido por Jorge Jesús sostiene una campaña casi impecable, marcada por una ofensiva sólida y un ritmo competitivo que lo coloca como el principal contendiente al título.

Su inmediato perseguidor es el Al-Hilal, que suma cuatro puntos menos y observa cómo la figura de Cristiano continúa potenciando el rendimiento general del equipo.

Con Félix, Mané, Wesley y CR7 en un mismo ataque, el Al-Nassr se consolida como la escuadra más dominante del torneo.

