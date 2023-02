No fue hasta el 2011 que la pareja decidió comprometerse para dar un paso más en su relación, esto después de que Cristiano Ronaldo le propusiera matrimonio a Irina Shayk un día de San Valentín, ambos se mostraban muy enamorados, razón por la que la duda del porqué terminaron sigue haciendo eco.

Otro de los motivos habría sido el nacimiento de su hijo mayor Cristiano Jr o Cristianinho quién nació en San Diego en 2010 justo cuando Ronaldo comenzaba a salir con Irina Shayk. "La gente especula que yo estaba con esta niña u otra, o que había una madre sustituta. Nunca se lo he dicho a nadie y nunca lo haré. A él porque se lo merece, porque es mi hijo, pero no voy a decir porque la gente quiere que diga", reveló CR7 en una entrevista.

En primera mano se especulaba de una infidelidad, pero según con el medio de MDZOL uno de los aparentes motivos sería porque la supermodelo no se llevaba bien con la mamá de CR7, como es conocido Cristiano Ronaldo, pues según el medio Irina se habría negado en asistir a las celebraciones de cumpleaños de quién sería su suegra.

Dijo que tanto el futbolista como la modelo habían discutido fuertemente en la casa de Cristiano en víspera de Año Nuevo, por lo que Irina Shayk recibió sola el 2015 y a partir de ahí fue que el romance entre los dos famosos terminó, afectando claramente a la rusa tanto que quedó en estado de shock, "Cristiano quería sorprender a su mamá y mientras pasaba la Navidad con Irina en Dubai, tenía planeado estar con su mamá en su cumpleaños, pero Irina no quiso ir", señaló el amigo de la rusa.

Revelan el verdadero motivo por el que Cristiano Ronaldo terminó con Irina Shayk

“Tuvieron una pelea tan grande que Cristiano terminó pasando la víspera de Año Nuevo solo con su hijo. Irina habló sobre Dolores [la madre de CR7] y Cristiano Ronaldo se puso del lado de ella. Esto fue la gota que colmó el vaso porque no se venían llevado bien en los últimos meses”, añadió según el medio de Tribuna.

"Dolores piensa que Irina no era la mujer adecuada para el hijo de Cristiano. Quería a alguien que, en el futuro, asumiera el papel de madre de Cristiano Jr. Eso no era una prioridad para Irina", finalizaron las declaraciones del amigo de la modelo rusa, dejando en claro que no fue a causa de una infidelidad.