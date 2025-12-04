¡Bombazo! Cristiano Ronaldo jugará contra el Team USA en Atlanta
Publicado el 12/03/2025 a las 22:14
La ciudad de Atlanta será escenario de dos partidazos de alto nivel justo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Mercedes-Benz Stadium recibirá a la selección masculina de Estados Unidos, que disputará dos amistosos imperdibles en marzo de 2026:
-
EEUU vs. Bélgica – sábado 28 de marzo
-
EEUU vs. Portugal – martes 31 de marzo
Cristiano Ronaldo vuelve a EE.UU.
Todo apunta a que Cristiano Ronaldo pisará suelo estadounidense por primera vez desde 2014, cuando jugó con el Real Madrid en Michigan. Esta vez, podría enfrentar a EE.UU. en Atlanta como parte de los preparativos de Portugal para el Mundial.
Rivales de peso
-
Bélgica: actualmente #8 del mundo
-
Portugal: #6 del ranking FIFA y con una de las figuras más icónicas del fútbol mundial.
Una fiesta mundialista en Atlanta
El duelo entre Estados Unidos y Portugal promete ser uno de los partidos más importantes en la historia futbolística de la ciudad, consolidando a Atlanta como una de las nuevas capitales del fútbol en EE.UU.
¿Cuándo salen a la venta los boletos?
Las entradas para ambos partidos estarán disponibles a partir del viernes 5 de diciembre a las 10:00 AM (hora local).
