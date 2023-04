Con un mini bóxer ceñido en color turquesa con tonos morados, en conjunto de una chamarra deportiva en el mismo tono, el cantante subió al escenario y bailó al ritmo de la canción. El conjunto de ropa, causó críticas en redes sociales e inclusive, su actual look de cabello también ocasionó sorpresa debido a su aspecto físico.

Pero, no es la primera vez que sorprende al público de un concierto mostrando su cuero. En diversas ocasiones, el intérprete de “No podrás” se puso en el ojo del huracán por sus atrevidas actitudes. Recientemente, criticaron que tuviera un acento argentino y resurgieron las quejas de varias mujeres, quienes fueron invitadas a su hogar y terminaron siendo agredidas.

¡SE DESVERGONZÓ EN CONCIERTO! Cristian Castro, vuelve a estar en el ojo del huracán después de que se viralizó un clip del cantante durante su presentación en Argentina. De acuerdo con las imágenes, se observó al mexicano actuando de una forma inesperada y mostrando que debajo de su chamarra deportiva no llevaba prenda alguna.

Al finalizar la presentación, tanta Ale Sergi y Juliana Gattas, se acercaron al cantante y terminaron dándole un beso y abrazo. El video se hizo popular en redes sociales y los internautas no dudaron en criticar el aspecto que tenía en ese instante Castro. Inclusive, no dudaron en compararlo con su papá.

En un video que difundió la cuenta de La Lengua TV (@LeLenguateve), se observó como Cristian Castro comenzó a quitarse la chamarra en medido de la canción, causando los gritos de los fanáticos, mostrando que no llevaba alguna playera. Él, no dudó en bailar y disfrutar de la melodía que estaban entonando, mientras se mostraba en paños menores.

Cristian Castro paños menores: ¡Le lanzan críticas!

Por su parte, los internautas no dudaron en resaltar que el cantante salió del clóset y por ello, decidió que se encontraba listo para poder expresarlo en el concierto. Por otro lado, los internautas no dudaron en señalar que no había “ninguna necesidad” de salir vestido de esa manera y por ello, se parece a su padre.

"Salió totalmente del clóset", "Ahí está el detalle, como diría Cantinflas", "Normal, siempre ha sido así afeminado, no sé qué les extraña", "Lo perdimos", "Salió igual que su papá", "¡Qué barbaridad!","Que necesidad tiene de salir así vestido", detallaron los internautas en redes sociales, tras darse a conocer las imágenes del cantante.