Crisis en Liverpool: errores del mercado y bajo rendimiento

Liverpool pasó de un inicio demoledor —siete victorias consecutivas— a un desplome inesperado que lo ubica en el puesto 11 de la Premier League.

Con seis derrotas en sus últimos siete duelos ligueros, el equipo de Arne Slot vive un giro dramático respecto al título conseguido con autoridad la temporada pasada.

La diferencia entre las expectativas creadas tras un mercado histórico y el rendimiento actual ha encendido todas las alarmas en Anfield.

Un mercado récord que no resolvió las carencias

Liverpool llegó a esta temporada como uno de los grandes aspirantes a repetir el título, en buena medida por un mercado de fichajes sin precedentes.

Bajo la gestión de Michael Edwards, el club invirtió más de 480 millones de euros —la cifra más alta jamás gastada por un equipo en una ventana— en nombres como Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Florian Wirtz y Alexander Isak.

Las expectativas eran enormes. Sin embargo, solo Ekitike ha logrado un impacto inicial positivo con cinco goles en sus primeros ocho partidos.

Isak, adquirido en el último día del mercado por 150 millones de euros, no ha logrado asentarse: acumula cinco partidos de Premier League y tres de Champions sin anotar, y la coexistencia forzada entre ambos delanteros debilitó el ataque en lugar de potenciarlo.

A esto se suma que Liverpool no reforzó zonas críticas. En defensa central, la salida de Quansah y Phillips dejó a Van Dijk, Konaté y Joe Gómez como únicas opciones, mientras que la llegada del joven Giovanni Leoni terminó frustrada por una rotura de ligamentos.

En el mediocampo, la falta de rotación ha golpeado a un Ryan Gravenberch desgastado, a un Alexis Mac Allister en bajo nivel y a un Wataru Endo que no encuentra regularidad.

El inicio perfecto ocultó problemas profundos

Las primeras siete victorias consecutivas, incluida una sobre Atlético Madrid en Champions League, generaron la sensación de que Liverpool mantenía una inercia arrolladora.

Pero varias de esas victorias llegaron en tiempo agregado, y en duelos donde también recibió goles con facilidad.

Lo que parecía resiliencia era, en realidad, una señal de fragilidad defensiva.

La salida de Trent Alexander-Arnold hacia el Real Madrid dejó un vacío difícil de cubrir.

Frimpong, por lesiones, apenas ha participado, mientras Kerkez ha mostrado graves problemas en la marca.

Esa debilidad ha sido explotada con contundencia, como demuestran las derrotas por 3-0 ante Manchester City y Nottingham Forest.

Los rivales atacan con espacios generosos por las bandas, especialmente en transiciones rápidas y jugadas a balón parado.

Es una vulnerabilidad estructural que el equipo no ha logrado corregir.

El golpe emocional por la muerte de Diogo Jota

A nivel extradeportivo, Liverpool vive un duelo complejo.

El fallecimiento de Diogo Jota y su hermano en un accidente automovilístico el 3 de julio afectó profundamente al plantel. La tragedia llegó días antes del inicio de la pretemporada y quebró el ambiente de celebración tras el título anterior.

Arne Slot reconoció recientemente que el impacto psicológico persiste: los jugadores lo homenajean cada partido en el minuto 20, y su ausencia se siente tanto en lo futbolístico como en lo humano.

Aunque el técnico evitó usarlo como excusa, la conmoción dentro del grupo es innegable.

Aún quedan 26 jornadas por disputarse, y Liverpool puede tomar como referencia la recuperación del Manchester City el año pasado, cuando pasó por una crisis similar.

Pero los Reds necesitan soluciones inmediatas: si no corrigen su rumbo, la lucha por el título quedará lejos y la preocupación será escapar de una caída más profunda.

