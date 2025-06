¿Usar Criptomonedas para conseguir una hipoteca? Lo que debes saber

En un movimiento que podría transformar el mercado, los compradores de vivienda en Estados Unidos pronto podrían usar criptomonedas para reforzar sus solicitudes de hipoteca. Una nueva orden busca que las gigantes Fannie Mae y Freddie Mac acepten estos activos digitales como parte del proceso, abriendo la puerta a un financiamiento más accesible y moderno para quienes tienen criptoahorros.

La decisión marca un cambio radical tras años de restricciones. Bajo la administración del presidente Joe Biden, Fannie Mae y Freddie Mac prohibían considerar ingresos en criptomonedas para calificar a una hipoteca, debido a la volatilidad del mercado y la incertidumbre regulatoria.

Ahora, Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas (FHFA), dio un giro inesperado. “Hoy ordené a Fannie Mae y Freddie Mac que preparen sus negocios para contar las criptomonedas como un activo para una hipoteca”, anunció en redes sociales. Estas entidades respaldan más de la mitad de las hipotecas en EE. UU. y aseguran la liquidez del mercado inmobiliario.

After significant studying, and in keeping with President Trump’s vision to make the United States the crypto capital of the world, today I ordered the Great Fannie Mae and Freddie Mac to prepare their businesses to count cryptocurrency as an asset for a mortgage.

SO ORDERED pic.twitter.com/Tg9ReJQXC3

— Pulte (@pulte) June 25, 2025