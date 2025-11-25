Contratista amenaza a trabajador hispano con ICE y violencia

Amenazas tras mala reseña

Contratista evita pagar trabajo

Caso bajo investigación activa

Un inmigrante mexicano identificado como Ernesto denunció haber sido víctima de un crimen de odio después de que un contratista se negara a pagarle por su trabajo y lo amenazara con quemar su casa y llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ernesto contó a Univision 14 que trabajó con el contratista y que, tras concluir el proyecto, le cobró 13,000 dólares por los servicios realizados.

El inmigrante relató que el contratista rechazó cubrir el pago y que, ante la negativa, decidió dejar una reseña negativa.

Crimen de odio denunciado por inmigrante

Un trabajador hispano de San José denunció que luego de exigirle el pago que le correspondía a su empleador, este lo amenazó con entregarlo a ICE https://t.co/9jIozMkuR6 pic.twitter.com/ctzKSgbGhk — Telemundo 48 (@Telemundo48) November 25, 2025

“Utilicé el Yelp page para darle un mal review en su página, donde él hace trabajos”, explicó el hispano sobre la medida que tomó para evidenciar la situación.

Después de publicar la reseña desfavorable, el mexicano comenzó a recibir mensajes y llamadas que, según afirmó, tenían un tono claramente amenazante.

“Amenazándome que iba a quemar mi casa, que iba a llamar al ICE”, contó Ernesto, señalando que el contratista sabía dónde vivía y dónde trabajaba su familia.