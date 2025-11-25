Contratista amenaza a trabajador hispano con ICE y violencia
Publicado el 11/25/2025 a las 16:40
- Amenazas tras mala reseña
- Contratista evita pagar trabajo
- Caso bajo investigación activa
Un inmigrante mexicano identificado como Ernesto denunció haber sido víctima de un crimen de odio después de que un contratista se negara a pagarle por su trabajo y lo amenazara con quemar su casa y llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Ernesto contó a Univision 14 que trabajó con el contratista y que, tras concluir el proyecto, le cobró 13,000 dólares por los servicios realizados.
El inmigrante relató que el contratista rechazó cubrir el pago y que, ante la negativa, decidió dejar una reseña negativa.
Crimen de odio denunciado por inmigrante
Un trabajador hispano de San José denunció que luego de exigirle el pago que le correspondía a su empleador, este lo amenazó con entregarlo a ICE https://t.co/9jIozMkuR6 pic.twitter.com/ctzKSgbGhk
— Telemundo 48 (@Telemundo48) November 25, 2025
“Utilicé el Yelp page para darle un mal review en su página, donde él hace trabajos”, explicó el hispano sobre la medida que tomó para evidenciar la situación.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Malas noticias para migrantes? Trump ordena revisión total a refugiados admitidos por Biden
Después de publicar la reseña desfavorable, el mexicano comenzó a recibir mensajes y llamadas que, según afirmó, tenían un tono claramente amenazante.
“Amenazándome que iba a quemar mi casa, que iba a llamar al ICE”, contó Ernesto, señalando que el contratista sabía dónde vivía y dónde trabajaba su familia.
Las amenazas y la detención
La situación generó temor en el hogar del inmigrante, especialmente por la seguridad de sus hijas.
“Sí me dio miedo, más que nada por mis hijas y él sabe donde vivimos, donde trabaja mi esposo”, declaró la esposa de Ernesto, quien también habló con la cadena televisiva.
Ante las amenazas constantes, el hispano decidió denunciar al contratista, lo que llevó a que las autoridades actuaran y detuvieran al agresor.
El sujeto fue arrestado tras la denuncia, aunque posteriormente recuperó su libertad bajo fianza mientras continúa el proceso legal.
Ernesto logró obtener una orden de restricción en contra del contratista, una medida que, según explicó, le permite sentirse más protegido mientras el caso sigue bajo investigación.
Lo que sigue en el caso
De acuerdo con el informe, si las autoridades determinan que el contratista es culpable de amenazas criminales y crimen de odio, Ernesto podría ser elegible para una visa U.
La visa U es un beneficio migratorio disponible para víctimas de ciertos delitos que colaboran con las autoridades, y para Ernesto representa una posibilidad de protección adicional mientras enfrenta las consecuencias de las amenazas recibidas.
El hispano expresó que ahora solo espera que se haga justicia tras lo ocurrido.
También animó a la comunidad inmigrante a denunciar este tipo de agresiones y a no guardar silencio.
Ernesto señaló que él mismo habría dado a conocer su caso mediante un video en TikTok, el cual lo volvió viral y actualmente supera el medio millón de vistas, de acuerdo con lo que relató.