Trump quiere bloquear créditos fiscales para indocumentados

Créditos reembolsables restringidos

Regulación aplicaría en 2026

Indocumentados quedarían excluidos

Segun informa la agencia EFE, La Administración del presidente Donald Trump anunció nuevas regulaciones destinadas a bloquear el acceso de inmigrantes indocumentados a las porciones reembolsables de varios créditos fiscales federales.

La medida, presentada este jueves, establece que estos beneficios económicos quedarían limitados exclusivamente a contribuyentes con estatus migratorio “calificado”, lo que excluiría a indocumentados y a personas sin autorización legal.

El Gobierno adelantó que las regulaciones podrían aplicarse a partir de 2026, una vez completado el proceso administrativo que incluye la publicación formal y el periodo de comentarios públicos.

El anuncio fue realizado a través del Departamento del Tesoro, que publicó la propuesta en su sitio oficial como parte de los cambios impulsados para reforzar el cumplimiento de las leyes existentes.

Interpretación de PRWORA y definición de beneficios públicos

lass=»yoast-text-mark» />>El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la iniciativa busca hacer “cumplir la ley e impedir que los inmigrantes indocumentados se apropien de beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses”.

Estas regulaciones pretenden precisar que las porciones reembolsables de varios créditos, entre ellos el crédito por ingreso de trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito educativo y el crédito para ahorros de retiro, deben ser consideradas “beneficios públicos federales”.

Esa interpretación se basa en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA), una normativa que define qué beneficios no deben entregarse a personas sin estatus migratorio autorizado.

El Gobierno sostiene que, bajo esa definición, solo quienes tienen un estatus migratorio calificado podrán recibir pagos reembolsables provenientes de créditos fiscales federales.