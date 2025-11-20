Trump quiere bloquear créditos fiscales para indocumentados
Publicado el 11/20/2025 a las 18:08
- Créditos reembolsables restringidos
- Regulación aplicaría en 2026
- Indocumentados quedarían excluidos
Segun informa la agencia EFE, La Administración del presidente Donald Trump anunció nuevas regulaciones destinadas a bloquear el acceso de inmigrantes indocumentados a las porciones reembolsables de varios créditos fiscales federales.
La medida, presentada este jueves, establece que estos beneficios económicos quedarían limitados exclusivamente a contribuyentes con estatus migratorio “calificado”, lo que excluiría a indocumentados y a personas sin autorización legal.
El Gobierno adelantó que las regulaciones podrían aplicarse a partir de 2026, una vez completado el proceso administrativo que incluye la publicación formal y el periodo de comentarios públicos.
El anuncio fue realizado a través del Departamento del Tesoro, que publicó la propuesta en su sitio oficial como parte de los cambios impulsados para reforzar el cumplimiento de las leyes existentes.
Interpretación de PRWORA y definición de beneficios públicos
lass=»yoast-text-mark» />>El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la iniciativa busca hacer “cumplir la ley e impedir que los inmigrantes indocumentados se apropien de beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses”.
Estas regulaciones pretenden precisar que las porciones reembolsables de varios créditos, entre ellos el crédito por ingreso de trabajo, el crédito adicional por hijos, el crédito educativo y el crédito para ahorros de retiro, deben ser consideradas “beneficios públicos federales”.
Esa interpretación se basa en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA), una normativa que define qué beneficios no deben entregarse a personas sin estatus migratorio autorizado.
El Gobierno sostiene que, bajo esa definición, solo quienes tienen un estatus migratorio calificado podrán recibir pagos reembolsables provenientes de créditos fiscales federales.
Créditos fiscales reembolsables y respaldo legal del Departamento de Justicia
La postura cuenta con el respaldo de una reciente opinión de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, que avala la interpretación propuesta.
Con ese fundamento legal, la administración Trump busca cerrar cualquier posible acceso a estos beneficios para inmigrantes indocumentados o para quienes no tengan autorización para residir en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro anticipó que el aviso de propuesta de reglamentación será publicado “en los próximos días”, lo que abrirá formalmente el periodo de comentarios públicos.
Ese proceso permitirá que ciudadanos, organizaciones y expertos expresen sus opiniones antes de la redacción de la versión final de la norma.
Proceso administrativo previo a la implementación en 2026
Una vez cerrada esa fase, el Gobierno evaluará si modifica o reafirma la redacción inicial antes de su implementación definitiva.
La fecha proyectada para que la regulación entre en vigor es 2026, aunque dependerá de la duración del proceso administrativo y de posibles desafíos legales.
Según la administración, estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de la legislación ya existente, que de por sí dificulta el acceso a créditos fiscales federales para personas indocumentadas.
Actualmente, inmigrantes sin autorización legal no pueden beneficiarse de créditos como el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo, dado que no poseen un número de Seguro Social válido para trabajar.
Ajustes normativos y claridad sobre acceso a beneficios
El Gobierno afirma que la nueva interpretación simplemente alineará las regulaciones con las disposiciones ya establecidas en la legislación de 1996.
Organizaciones defensoras de inmigrantes han seguido de cerca el anuncio, aunque el texto de referencia no incluye reacciones públicas o críticas de estos grupos.
El enfoque principal del Gobierno se centra en la categorización de los créditos fiscales reembolsables como beneficios públicos que deben ser restringidos según el estatus migratorio.
La Administración Trump señala que estas acciones fortalecen la claridad normativa respecto a quién puede recibir asistencia federal a través de la estructura de créditos tributarios.
Escenario previo a comentarios públicos y próximos pasos
La medida también busca evitar lo que considera un uso indebido de fondos federales por parte de personas sin autorización migratoria.
Con la propuesta, el Tesoro pretende cerrar cualquier ambigüedad en la interpretación de la PRWORA respecto a los pagos reembolsables derivados del sistema tributario.
El Gobierno insiste en que estas regulaciones ayudarán a garantizar que los fondos destinados a apoyar a trabajadores y familias estadounidenses sean recibidos por contribuyentes que cumplen los requisitos legales.
El proceso ahora queda en manos de la fase de consulta pública, que determinará si la regulación avanza sin cambios o si enfrenta ajustes ante las observaciones ciudadanas.