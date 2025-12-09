Crédito fiscal o deducción: ¿Qué significan y cuál es mejor para tu bolsillo?

Créditos y deducciones reducen lo que pagas al IRS, pero funcionan distinto.

Un crédito fiscal ofrece reducción directa; una deducción baja tus ingresos imponibles.

Saber combinar ambos puede aumentar tu cheque de reembolso de impuestos.

Durante la temporada de impuestos, los contribuyentes pueden reducir su carga fiscal mediante créditos o deducciones.

Aunque ambos alivian lo que se paga al IRS, funcionan de forma distinta y sus beneficios pueden variar según ingresos, gastos y elegibilidad.

Entender esta diferencia es fundamental para familias hispanas que buscan maximizar cada dólar y mejorar su flujo de caja anual. Aprovechar correctamente estos mecanismos puede marcar una diferencia significativa en tu declaración.

Crédito fiscal: el beneficio más directo para tu bolsillo

Un crédito fiscal reduce dólar por dólar tu deuda tributaria.

Si debes $2,500 y calificas para un crédito de $1,500, tu obligación baja a $1,000. Este impacto inmediato lo convierte en una de las herramientas más valiosas del sistema fiscal.

Algunos créditos son reembolsables, lo que permite recibir dinero adicional incluso si tu factura se reduce a cero. Esto puede mejorar considerablemente el cheque de reembolso de impuestos, especialmente para familias de ingresos bajos o moderados.

Ejemplos mencionados incluyen el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y créditos energéticos vinculados a mejoras del hogar, donde gastos como aislamiento, puertas exteriores o equipo eficiente pueden generar devoluciones de hasta 30%.