California aprueba un aumento significativo al crédito fiscal para cine y televisión

La legislatura de California aprobó este viernes un importante aumento al crédito fiscal anual para producciones de cine y televisión, pasando de 330 millones a 750 millones de dólares.

Esta medida fue impulsada tras meses de presión de productores, directores y sindicatos de la industria.

Se presenta como un apoyo crucial para un sector que ha enfrentado dificultades en los últimos años debido a la pandemia, huelgas de guionistas y actores en 2023.

Recortes presupuestarios en los estudios y los devastadores incendios forestales en el sur del estado.

California lawmakers have just approved Gov. Gavin Newsom’s plan to expand the state’s film and TV tax credit to $750 million a year, more than double the current $330 million program.https://t.co/cahlP8QNKY

— Variety (@Variety) June 24, 2025