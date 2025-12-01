Crawford daría la revancha a Canelo ¡CON UNA CONDICIÓN!

La revancha Crawford vs Canelo está en riesgo tras una exigencia que es inesperada y que podría cambiarlo todo.

Terence Crawford hizo estallar las negociaciones para la revancha con Saúl “Canelo” Álvarez al fijar una condición que nadie vio venir: un pago de $100 millones de dólares.

El entrenador Bernie Davis confirmó que su peleador no aceptará menos de esa cifra para volver a enfrentarse al mexicano en un segundo capítulo que, hasta hace unas semanas, parecía encaminado.

Un precio que redefine la negociación

Davis explicó a MillCity Boxing que Crawford considera que ya no tiene “nada por hacer” en su carrera, por lo que solo una cantidad extraordinaria lo convencería de volver a compartir el ring con Álvarez.

El estadounidense viene de una victoria histórica frente a Canelo, donde dominó gracias a su precisión, velocidad y lectura de combate.

Tras 12 asaltos, los jueces le dieron la decisión unánime y con ello se consagró como campeón indiscutido del peso supermediano, sumando su tercer reinado absoluto en divisiones distintas.

La contundencia del triunfo elevó aún más el valor de Crawford, quien se mantiene invicto con 42 victorias y 31 nocauts.

El plan de Canelo, obligado a cambiar

Canelo Álvarez había expresado a TV Azteca su intención de buscar la revancha en septiembre de 2026 para recuperar los cinturones perdidos. Además, confirmó que ya existían conversaciones con el equipo de Crawford, algo que ahora queda condicionado por una cifra que podría frenar por completo el acuerdo.

El factor determinante podría ser Turki Alalshikh, figura clave en la organización de grandes eventos recientes y quien tendría la capacidad financiera para sostener un pago de tal magnitud. Pero, hasta el momento, no se ha dado una respuesta pública sobre si estaría dispuesto a cubrir esa exigencia.

Mientras tanto, el mexicano mantiene un récord de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, intentando procesar una de las noches más difíciles de su carrera reciente.

¿Habrá revancha o es el final del camino?

La postura de Crawford no deja margen a interpretaciones: $100 millones o no habrá pelea. Su entrenador fue categórico al asegurar que el campeón indiscutido no piensa reducir la cifra.

El escenario deja un futuro incierto para un combate que prometía convertirse en uno de los más lucrativos y esperados de 2026.

La presión ahora recae en las promotoras, los patrocinadores y, especialmente, en quienes puedan financiar un evento de tal escala.

Por ahora, el mundo del boxeo espera. Y la decisión final podría cambiar por completo los planes de ambos peleadores.

