¡CR7 viene a México! Partido bomba para reinaugurar estadio

México vs Portugal será el partido que reinaugure un estadio histórico rumbo al Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como invitado de lujo.

La Selección Mexicana confirmó uno de los partidos más llamativos en su camino al Mundial 2026: un choque amistoso ante Portugal, con Cristiano Ronaldo como protagonista, para reinaugurar el Estadio Banorte.

El encuentro se disputará el sábado 28 de marzo, apenas tres meses antes de la Copa del Mundo, en un momento clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

El partido forma parte de la preparación final del Tri y marca también un hecho histórico: el inmueble mexicano se convertirá en 2026 en el primer estadio del planeta en albergar tres Copas del Mundo.

Cristiano Ronaldo regresará a México en un escenario único

El duelo entre México y Portugal está pactado para las 7 pm del Centro de México, con transmisión también para la audiencia en Estados Unidos. Portugal llegará bajo la dirección del español Roberto Martínez, mientras que el Tri continúa su proceso rumbo al debut mundialista del 11 de junio.

Para México, el choque tiene un peso especial. No solo enfrenta a una de las selecciones más competitivas del continente europeo, también recibe nuevamente a Cristiano Ronaldo, quien será una de las figuras más observadas del ciclo mundialista.

Será la sexta vez que ambas selecciones se encuentran, con saldo adverso para el Tri: dos empates y tres derrotas, sin victorias ante los portugueses en amistosos, Copa del Mundo o Copa Confederaciones.

México también confirma duelo ante Bélgica en Chicago

El Tri no solo enfrentará a Portugal. La dirección deportiva también oficializó un segundo partido amistoso para la misma Fecha FIFA: México vs. Bélgica, el martes 31 de marzo, en el Soldier Field de Chicago, a la misma hora del encuentro contra Portugal.

El historial entre México y Bélgica es más equilibrado: tres victorias, dos empates y dos derrotas, incluidos tres enfrentamientos mundialistas y cuatro amistosos.

Ambos partidos se disputarán tan solo días antes del sorteo del Mundial 2026, donde México conocerá a sus rivales de grupo y, especialmente, al equipo con el que disputará el partido inaugural en casa.

El Estadio Banorte hace historia rumbo al 2026

La reapertura del Estadio Banorte no es un simple evento logístico: simboliza un hito mundial. Convertirse en sede de tres Copas del Mundo coloca al recinto en una categoría que ningún otro estadio ha alcanzado.

La presencia de Cristiano Ronaldo añade un componente espectacular a un debut que quedará marcado en la memoria de la afición mexicana.

México encara marzo con dos pruebas europeas de alto calibre, en un momento definitivo para medir su nivel real antes de la Copa del Mundo.

