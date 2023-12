CPSC emite recall urgente por bolas magnéticas tras varias muertes confirmadas

Las bolas magnéticas de neodimio retiradas del mercado el jueves pasado fueron vendidas por XpressGoods, quien hasta el momento no ha emitido comunicado.

Ofrecen reembolso ante el recall

Dijo que la compañía ofreció reembolsos completos y contactó directamente a los compradores de las aproximadamente 700 unidades que había vendido.

Una portavoz de la comisión dijo al New York Times que otras cinco empresas que también vendían bolas magnéticas se habían negado a retirarlas del mercado,

Por tal motivo, que estaba alertando a los consumidores. De igual manera, la comisión no dijo quién fabrica las pelotas, según The Associated Press.

La comisión ha instado a los consumidores a ser proactivos en la protección de sus familias y a deshacerse de cualquier juego o juguete que contenga estos imanes.