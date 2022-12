El entrenador de Dallas, Mike McCarthy, cree que ha asistido a dos juegos universitarios en tres décadas en el cuerpo técnico de la NFL. Uno estaba viendo a Taylor y Wisconsin contra Iowa. “Solo su habilidad para correr adentro con disciplina y dureza”, dijo McCarthy. “Creo que definitivamente es un corredor destacado, y no me sorprendería si lo lleva al norte de 20 contra nosotros”.

Ese es uno de los puntos de Prescott sobre los Colts, que son perdedores por 10 puntos y medio, según FanDuel Sportsbook . "Una defensa muy fundamentalmente sólida", dijo Prescott. "Como les digo todo el tiempo, no vamos a quedar atrapados en los récords ni pensar que podemos simplemente salir y vencer a estos muchachos".

“He ganado y perdido el respeto “

Saturday reconoció que cometió un error al no pedir un tiempo muerto al final de la derrota ante Pittsburgh. Pero no es la única experiencia de aprendizaje para los Colts esta semana. Saturday dijo que aprendió mucho sobre sí mismo cuando jugaba de centro para el equipo de Indy en 2011, que terminó 2-14. Ryan tuvo un par de temporadas 4-12 en Atlanta.

"Obviamente quieres conducir el barco", dijo Ryan. "Pero les dije a los muchachos que en este tipo de situaciones he aprendido más sobre los jugadores con los que he jugado que en cualquier otra situación. He ganado y perdido el respeto por ciertos muchachos a medida que pasas por estas cosas".