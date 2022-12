Autoridades reportaron nuevo récord de contagios

Extreman precauciones en temas de salud

Suman gran cantidad de nuevos contagios

En medio de una fuerte ola que ha congelado a todo Estados Unidos, ahora autoridades ofrecen nuevos detalles sobre el temido coronavirus. Informan lo que sucede con el COVID en medio de extremo clima frío en EEUU, te contamos los detalles.

Según detalla La Opinión LA, Estados Unidos se convirtió en el primer país en registrar más de 100 millones de casos de COVID-19. Los expertos en el tema de salud aseguran que es probable que se haya subestimado el poder del virus en el país.

Informan lo que sucede con el COVID en medio de extremo clima frio en EEUU

La situación se incrementaría gracias a que gran cantidad de personas probablemente no informen los casos de Covid por varias razones, incluidas las personas que realizan pruebas en el hogar y no transmiten sus resultados a los funcionarios de salud pública, no saben dónde hacerse la prueba o las personas que eligen no hacerse la prueba en absoluto.

Además, autoridades aconsejan que los estadounidenses estén al día con sus vacunas y refuerzos contra COVID-19, así como con sus vacunas contra la gripe para evitar ser parte de las ahora impresionantes estadísticas que presenta EEUU.