La NFL arrasa en cada uno de los partidos.

Vikings retoma la victoria después de mucho tiempo.

Cousins se suma al gran triunfo durante la NFL.

Cousins y Vikings NFL. La temporada regular de la NFL, misma que inició el pasado 8 de septiembre ha dejado un gran ‘sabor de boca’ a todos los aficionados del fútbol americano, pues se han registrado los mejores momentos hasta la fecha actual, a continuación te revelamos como es que Cousins y Vikings remontan en victoria.

Por supuesto que cada temporada es muy diferente, pero los grandes éxitos siempre están presentes, tal fue el caso que experimentaron los Vikings al momento de posicionarse en la victoria dejándolo todo en el campo y demostrándolo a través del marcador.

Cousins y Vikings remontan en victoria dentro de la NFL

Kirk Cousins conectó con un completamente desmarcado K.J. Osborn para conseguir el touchdown de la ventaja, en una jugada de 28 yardas con 45 segundos restantes, y los Vikings de Minnesota remontaron para derrotar 28-24 a los Lions de Detroit el domingo, según lo informó AP.

De acuerdo a lo reseñado por The Associated Press, Osborn se desmarcó de su ex compañero de equipo, el cornerback Mike Hughes, en una trayectoria por la esquina para atrapar el balón, entrar a la zona de anotación y dar a Minnesota (2-1) su primera ventaja del partido. Archivado como: Cousins y Vikings NFL.