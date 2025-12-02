Cotización del dólar en México: cambios del día

Para millones de familias, unos centavos arriba o abajo pueden representar una diferencia real al recibir dinero desde EE. UU.

El movimiento fue leve pero suficiente para influir en pagos en dólares, precios de productos importados y en cuánto rinden las remesas.

El tipo de cambio oficial de Banxico para hoy se ubicó en 18,2757 pesos por dólar , mientras que el promedio en bancos fue de 17,9037 para compra y 18,5463 para venta .

Para los latinos en EE. UU., estas variaciones importan porque cambian cuánto reciben sus familias y cómo se distribuye el ingreso mensual.

México mostró un ajuste moderado, Colombia bajó y República Dominicana registró un tipo de cambio más alto.

El dólar volvió a moverse en América Latina.

Alternativas rápidas, seguras y económicas para enviar dinero desde EE. UU.

Cuando el tipo de cambio sube o baja, tan importante como el valor del dólar es cómo se envía el dinero.

Comisiones altas, demoras o un mal tipo de cambio pueden disminuir lo que llega a casa.

Estas son tres opciones específicas que los hispanos en EE. UU. utilizan para enviar dinero a México, Colombia y República Dominicana:

1. Transferencias bancarias directas (ejemplo: Bank of America, Wells Fargo, Chase)

Los bancos más grandes de EE. UU. ofrecen envíos internacionales.

Son cómodos para quienes ya tienen cuenta bancaria, pero suelen tener comisiones más altas y el dinero puede tardar más en llegar.

Funcionan mejor para quienes prefieren un método tradicional y no necesitan entrega inmediata.

2. Remitly

Una de las alternativas más usadas por migrantes por su rapidez, buen tipo de cambio y seguridad.

Permite enviar dinero desde EE. UU. a México con retiro en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander y más puntos accesibles.

También opera hacia Colombia y República Dominicana, lo que facilita apoyar a la familia, incluso si viven en diferentes países.

Además, está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que da tranquilidad al usuario.

3. Servicios de envío en tiendas físicas (ejemplo: Western Union y MoneyGram)

Estas opciones permiten enviar dinero en persona desde supermercados, farmacias o tiendas de conveniencia como Walmart, CVS, Walgreens o 7-Eleven.

Son útiles para quienes prefieren pagar en efectivo.

La desventaja: comisiones más elevadas y, en ocasiones, tipos de cambio menos favorables que en servicios digitales.

Comparar estas alternativas puede hacer que la familia reciba más sin que tú pagues de más. En días de alta volatilidad, elegir bien el servicio de envío importa tanto como el valor del dólar.