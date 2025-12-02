Cotización del dólar en México: cambios del día
Publicado el 12/02/2025 a las 08:23
- La cotización del dólar en México registró cambios el día de hoy.
- Estos movimientos influyen en remesas, compras y estabilidad económica.
- En los próximos días, bancos centrales y la volatilidad global marcarán el rumbo del tipo de cambio.
El dólar volvió a moverse en América Latina.
México mostró un ajuste moderado, Colombia bajó y República Dominicana registró un tipo de cambio más alto.
Para los latinos en EE. UU., estas variaciones importan porque cambian cuánto reciben sus familias y cómo se distribuye el ingreso mensual.
¿Cómo está la cotización del dólar en México hoy?
El tipo de cambio oficial de Banxico para hoy se ubicó en 18,2757 pesos por dólar, mientras que el promedio en bancos fue de 17,9037 para compra y 18,5463 para venta.
El movimiento fue leve pero suficiente para influir en pagos en dólares, precios de productos importados y en cuánto rinden las remesas.
Para millones de familias, unos centavos arriba o abajo pueden representar una diferencia real al recibir dinero desde EE. UU.
Alternativas rápidas, seguras y económicas para enviar dinero desde EE. UU.
Cuando el tipo de cambio sube o baja, tan importante como el valor del dólar es cómo se envía el dinero.
Comisiones altas, demoras o un mal tipo de cambio pueden disminuir lo que llega a casa.
Estas son tres opciones específicas que los hispanos en EE. UU. utilizan para enviar dinero a México, Colombia y República Dominicana:
1. Transferencias bancarias directas (ejemplo: Bank of America, Wells Fargo, Chase)
Los bancos más grandes de EE. UU. ofrecen envíos internacionales.
Son cómodos para quienes ya tienen cuenta bancaria, pero suelen tener comisiones más altas y el dinero puede tardar más en llegar.
Funcionan mejor para quienes prefieren un método tradicional y no necesitan entrega inmediata.
2. Remitly
Una de las alternativas más usadas por migrantes por su rapidez, buen tipo de cambio y seguridad.
Permite enviar dinero desde EE. UU. a México con retiro en Oxxo, Banorte, BanCoppel, Banco Santander y más puntos accesibles.
También opera hacia Colombia y República Dominicana, lo que facilita apoyar a la familia, incluso si viven en diferentes países.
Además, está registrada y regulada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., lo que da tranquilidad al usuario.
3. Servicios de envío en tiendas físicas (ejemplo: Western Union y MoneyGram)
Estas opciones permiten enviar dinero en persona desde supermercados, farmacias o tiendas de conveniencia como Walmart, CVS, Walgreens o 7-Eleven.
Son útiles para quienes prefieren pagar en efectivo.
La desventaja: comisiones más elevadas y, en ocasiones, tipos de cambio menos favorables que en servicios digitales.
Comparar estas alternativas puede hacer que la familia reciba más sin que tú pagues de más. En días de alta volatilidad, elegir bien el servicio de envío importa tanto como el valor del dólar.
Tipo de cambio Colombia
El Banco de la República reportó hoy una tasa oficial de 3.784,504 pesos por dólar.
En el mercado, el promedio se mantiene en $3.680 para compra y $3.820 para venta.
La caída del tipo de cambio refleja mayor oferta de dólares y un mercado más estable.
Pero incluso variaciones pequeñas impactan lo que reciben miles de hogares dependientes de remesas.
Precio del dólar República Dominicana
El Banco Central de República Dominicana informó que hoy la divisa se cotiza en 62,9949 pesos para compra y 63,8542 para venta.
El alza influye en sectores sensibles como combustibles, alimentos y turismo.
Para las familias, estos ajustes significan revisar presupuestos y anticipar cambios en precios.
Cómo impactan estos cambios a la comunidad latina
Para quienes envían dinero desde EE. UU., un dólar fuerte suele ser positivo porque las remesas rinden más.
Pero también puede encarecer productos básicos en México, Colombia y RD, lo que afecta el costo de vida.
Si el dólar baja, las remesas pierden valor, aunque algunos precios internos pueden estabilizarse.
Por eso, entender el tipo de cambio y elegir bien cómo enviar dinero ayuda a optimizar cada dólar ganado con esfuerzo.
Qué sigue
El comportamiento del dólar dependerá de los próximos reportes económicos en EE. UU. y de las decisiones de los bancos centrales en la región.
Si el dólar se fortalece, las remesas tendrán mayor peso en la economía familiar.
Si pierde impulso, los países podrían ver alivio en precios, pero menor rendimiento de los envíos desde EE. UU.
En cualquier escenario, el tipo de cambio seguirá siendo un termómetro clave para las finanzas de millones de latinos.