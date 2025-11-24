Trump lanzará plan para bajar costos de seguros médicos: lo que debes saber

El presidente Trump anunciará un plan para frenar costos de seguros médicos

Importa porque millones dependen de subsidios que expirarán pronto

Lo que viene ahora: presentación oficial del marco y negociaciones en el Congreso

El presidente Trump presentará un nuevo plan para enfrentar el aumento de primas dentro de la Ley ACA, según MS NOW.

La propuesta busca evitar incrementos significativos que afectarían a casi 22 millones de personas cuando los subsidios actuales expiren.

El anuncio se realizará en la Casa Blanca e incluirá comentarios del Dr. Mehmet Oz.

Este movimiento llega en un momento clave para el mercado de salud, mientras aumentan los costos y avanza una propuesta bipartidista para extender los subsidios.

¿Por qué suben los costos de seguros médicos?

Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el líder del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya están siendo informados sobre el plan.

La motivación principal es evitar incrementos abruptos que afecten a quienes dependen del mercado del ACA.

La presión aumentó después de que un grupo bipartidista presentó una propuesta para extender por dos años los subsidios que vencen este año.

Además, las primas de Medicare Parte B subirán casi 10% en 2026, alcanzando $202.90 mensuales, el mayor aumento en cuatro años.

Esta cifra absorberá casi un tercio del ajuste por costo de vida del Seguro Social para jubilados.