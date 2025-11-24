Trump lanzará plan para bajar costos de seguros médicos: lo que debes saber
Publicado el 11/24/2025 a las 15:26
- El presidente Trump anunciará un plan para frenar costos de seguros médicos
- Importa porque millones dependen de subsidios que expirarán pronto
- Lo que viene ahora: presentación oficial del marco y negociaciones en el Congreso
El presidente Trump presentará un nuevo plan para enfrentar el aumento de primas dentro de la Ley ACA, según MS NOW.
La propuesta busca evitar incrementos significativos que afectarían a casi 22 millones de personas cuando los subsidios actuales expiren.
El anuncio se realizará en la Casa Blanca e incluirá comentarios del Dr. Mehmet Oz.
Este movimiento llega en un momento clave para el mercado de salud, mientras aumentan los costos y avanza una propuesta bipartidista para extender los subsidios.
¿Por qué suben los costos de seguros médicos?
Funcionarios de la Casa Blanca confirmaron que el líder del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ya están siendo informados sobre el plan.
- La motivación principal es evitar incrementos abruptos que afecten a quienes dependen del mercado del ACA.
- La presión aumentó después de que un grupo bipartidista presentó una propuesta para extender por dos años los subsidios que vencen este año.
Además, las primas de Medicare Parte B subirán casi 10% en 2026, alcanzando $202.90 mensuales, el mayor aumento en cuatro años.
Esta cifra absorberá casi un tercio del ajuste por costo de vida del Seguro Social para jubilados.
Planes de salud y cambios propuestos en el plan de Trump
El plan de Trump para enfrentar los costos de seguros médicos incluirá medidas para evitar “aumentos sorpresa” generados por la estructura actual del ACA. Entre los puntos principales:
- Eliminar los subsidios de “prima cero” para reducir el riesgo de beneficiarios fraudulentos.
- Exigir un pago mínimo mensual para verificar elegibilidad.
- Crear un programa de depósitos que incentive escoger planes de salud con primas más bajas, colocando la diferencia en una Cuenta de Ahorros para la Salud financiada con recursos públicos.
Trump afirmó recientemente en Truth Social: “La única atención médica que apoyaré o aprobaré es devolver el dinero directamente a la gente…”.
Impacto en la comunidad latina
Los latinos constituyen uno de los grupos con mayor dependencia del ACA debido al alto costo de los seguros privados que ofrecen algunos empleos.
- Cualquier cambio en subsidios o requisitos de pago afecta directamente a jóvenes profesionales, familias con ingresos medios y trabajadores independientes.
- Eliminar las primas cero podría añadir un gasto mensual para hogares que ya enfrentan presión por alimentación, renta y transporte.
Por otro lado, el programa de depósitos podría ser atractivo para quienes buscan reducir primas sin perder cobertura.
Qué sigue
El anuncio oficial podría darse este lunes.
Luego iniciarán las negociaciones legislativas para aprobar o modificar el marco propuesto.
Mientras tanto, aseguradoras, estados y consumidores esperan claridad para preparar los costos de cobertura del próximo año.
El desenlace dependerá de si el Congreso acepta la propuesta o avanza la extensión bipartidista ya presentada.