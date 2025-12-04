¿Sabes cuánto necesitas para vivir cómodamente en cada estado de EE. UU.?

SmartAsset revela cuánto cuesta vivir cómodamente en cada estado.

El costo de vida sube y amplía la brecha entre regiones.

Estados como Hawái y Massachusetts alcanzan cifras históricas.

Un nuevo análisis de SmartAsset calculó cuánto debe ganar una persona o familia para sostener un estilo de vida cómodo en distintos estados del país.

La cifra incluye necesidades básicas, ahorros, emergencias y ciertos gastos adicionales.

A medida que los precios continúan subiendo en vivienda, transporte, alimentos y cuidado infantil, el nivel de ingresos necesario para vivir sin presiones ha aumentado de forma notable.

El panorama muestra diferencias profundas entre estados costosos y regiones más accesibles.

Costo de vida en Estados Unidos: una brecha que crece

El costo de vida en Estados Estados Unidos ha aumentado de manera constante y afecta todos los presupuestos familiares.

Artículos básicos como renta, comida y servicios médicos han subido en casi todas las regiones, lo que obliga a millones de personas a buscar salarios más altos o ajustar gastos.

El estudio de SmartAsset muestra que, en algunas ciudades, incluso seis cifras apenas alcanzan para cubrir lo básico.

La presión económica se hace visible en hogares jóvenes, familias con hijos y trabajadores que enfrentan salarios que no crecen al mismo ritmo que los precios.