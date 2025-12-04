¿Sabes cuánto necesitas para vivir cómodamente en cada estado de EE. UU.?
Publicado el 12/04/2025 a las 16:32
- SmartAsset revela cuánto cuesta vivir cómodamente en cada estado.
- El costo de vida sube y amplía la brecha entre regiones.
- Estados como Hawái y Massachusetts alcanzan cifras históricas.
Un nuevo análisis de SmartAsset calculó cuánto debe ganar una persona o familia para sostener un estilo de vida cómodo en distintos estados del país.
La cifra incluye necesidades básicas, ahorros, emergencias y ciertos gastos adicionales.
A medida que los precios continúan subiendo en vivienda, transporte, alimentos y cuidado infantil, el nivel de ingresos necesario para vivir sin presiones ha aumentado de forma notable.
El panorama muestra diferencias profundas entre estados costosos y regiones más accesibles.
Costo de vida en Estados Unidos: una brecha que crece
El costo de vida en Estados Estados Unidos ha aumentado de manera constante y afecta todos los presupuestos familiares.
Artículos básicos como renta, comida y servicios médicos han subido en casi todas las regiones, lo que obliga a millones de personas a buscar salarios más altos o ajustar gastos.
El estudio de SmartAsset muestra que, en algunas ciudades, incluso seis cifras apenas alcanzan para cubrir lo básico.
La presión económica se hace visible en hogares jóvenes, familias con hijos y trabajadores que enfrentan salarios que no crecen al mismo ritmo que los precios.
Ingresos necesarios para vivir cómodamente: el mapa de 2025
Los ingresos necesarios para vivir cómodamente varían drásticamente según el estado.
- Hawái encabeza la lista: un adulto soltero necesita $124,467, casi un 10 % más que el año anterior.
- Massachusetts exige más de $300,000 anuales para una familia de cuatro, la cifra más alta del país.
California, Nueva York (Ingresos necesarios para una familia de cuatro personas, 2025: $276,972.80) y Nueva Jersey también aparecen entre los más costosos, impulsados por vivienda y servicios que superan promedios nacionales.
En contraste, West Virginia y Arkansas destacan por requerir menos ingresos, aunque también registran aumentos anuales que muestran que la presión económica se extiende en todo el país.
Estados que experimentaron grandes aumentos
$100k is officially lower middle class.
Here’s how much it costs to live «comfortably» in every US state: pic.twitter.com/vZXMKctdRA
— Brennan Schlagbaum, CPA (@Budgetdog_) December 3, 2025
- Montana registró el mayor aumento para adultos solteros: 9.57 %.
- Vermont y Nueva Jersey lideraron incrementos para familias: 15.48 % y 12.55 %, respectivamente.
Estos aumentos revelan que el costo de vida se intensifica incluso en regiones tradicionalmente asequibles.
¿Cómo impacta esta situación a la comunidad latina?
Muchos hispanos viven en estados con altos costos de vivienda, como California, Texas o Nueva York.
El aumento en los precios de alimentos, transporte y cuidado infantil impacta directamente en su estabilidad económica.
Decisiones como cambiar de estado, buscar empleos mejor pagados o reducir gastos se han vuelto parte del día a día de muchas familias latinas que buscan equilibrio financiero.
Qué sigue
El análisis sugiere que el costo seguirá aumentando a medida que sectores críticos como vivienda y servicios continúen encareciéndose.
Comprender estas cifras es clave para planificar el futuro financiero, especialmente para las familias que evalúan mudanzas, nuevos trabajos o metas de ahorro.