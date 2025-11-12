Cómo están las tasas hipotecarias y el costo promedio de renta

El alquiler medio nacional bajó un 0.8% en octubre y acumula un descenso del 4.2% desde 2022.

Las tasas hipotecarias se mantienen altas, con un promedio del 6.22% para créditos a 30 años.

Los expertos prevén que los alquileres sigan bajando hasta inicios de 2026.

El mercado de vivienda en Estados Unidos atraviesa una fase mixta: mientras el costo de alquiler cae por tercer mes consecutivo, las tasas hipotecarias siguen elevadas.

Este panorama genera alivio para los inquilinos, pero frustra a quienes sueñan con comprar casa.

Cómo están las tasas hipotecarias

Según el más reciente informe de Freddie Mac, las tasas hipotecarias a 30 años subieron ligeramente a 6.22%, mientras los préstamos a 15 años se ubican en 5.5%.

Aunque la subida parece pequeña, sigue duplicando los niveles de 2021, cuando los intereses rondaban el 3%.

La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) destaca que, si bien el mercado muestra cierta estabilidad, los costos siguen siendo una barrera importante para nuevos compradores y para quienes buscan refinanciar sus créditos actuales.

En términos prácticos, esto significa que un préstamo promedio de 300 mil dólares cuesta hoy cientos de dólares más al mes que hace tres años.

Esta realidad ha llevado a muchos hogares a posponer la compra de vivienda, especialmente entre los latinos jóvenes que enfrentan salarios estancados y gastos crecientes.