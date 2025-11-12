Cómo están las tasas hipotecarias y el costo promedio de renta
Publicado el 12/11/2025 a las 10:18
- El alquiler medio nacional bajó un 0.8% en octubre y acumula un descenso del 4.2% desde 2022.
- Las tasas hipotecarias se mantienen altas, con un promedio del 6.22% para créditos a 30 años.
- Los expertos prevén que los alquileres sigan bajando hasta inicios de 2026.
El mercado de vivienda en Estados Unidos atraviesa una fase mixta: mientras el costo de alquiler cae por tercer mes consecutivo, las tasas hipotecarias siguen elevadas.
Este panorama genera alivio para los inquilinos, pero frustra a quienes sueñan con comprar casa.
Cómo están las tasas hipotecarias
Según el más reciente informe de Freddie Mac, las tasas hipotecarias a 30 años subieron ligeramente a 6.22%, mientras los préstamos a 15 años se ubican en 5.5%.
Aunque la subida parece pequeña, sigue duplicando los niveles de 2021, cuando los intereses rondaban el 3%.
La Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) destaca que, si bien el mercado muestra cierta estabilidad, los costos siguen siendo una barrera importante para nuevos compradores y para quienes buscan refinanciar sus créditos actuales.
- En términos prácticos, esto significa que un préstamo promedio de 300 mil dólares cuesta hoy cientos de dólares más al mes que hace tres años.
Esta realidad ha llevado a muchos hogares a posponer la compra de vivienda, especialmente entre los latinos jóvenes que enfrentan salarios estancados y gastos crecientes.
Baja el costo de alquiler en Estados Unidos
Mientras las hipotecas se encarecen, el costo de alquiler continúa descendiendo.
De acuerdo con el portal apartmentlist.com, el alquiler medio nacional se redujo un 0.8% en octubre, y se ubica ahora en 1.381 dólares mensuales.
- Es la tercera disminución mensual consecutiva y confirma que el mercado de rentas ha entrado en su temporada baja.
El informe también indica que los precios de los alquileres han bajado un 0.9% respecto al año pasado, acumulando una caída total del 4.2% desde su pico de 2022.
Esta tendencia responde a una menor demanda durante los meses fríos, cuando menos personas se mudan por motivos laborales o escolares.
A pesar de estas reducciones, los alquileres siguen siendo altos comparados con el promedio histórico de la última década.
- En ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Miami, los precios aún superan ampliamente los niveles previos a la pandemia.
Impacto en la comunidad latina
Los cambios en el costo de alquiler y las tasas hipotecarias afectan de forma directa a la comunidad hispana, que registra una de las tasas más altas de arrendamiento en el país.
Para muchos inmigrantes, alquilar sigue siendo la única opción viable mientras ahorran para un enganche o consolidan su historial crediticio.
El descenso de las rentas representa un alivio, pero temporal. Las tasas hipotecarias, por su parte, continúan dificultando la compra de vivienda propia, especialmente para familias que buscan estabilidad a largo plazo.
Esto ha llevado a un fenómeno común: hogares latinos que renuevan contratos de alquiler en lugar de aventurarse a adquirir una propiedad.
Diversos programas locales y estatales ofrecen apoyo a compradores primerizos, incluyendo asistencia para el pago inicial y tasas preferenciales.
Qué sigue para el mercado inmobiliario
Los analistas prevén que el costo de alquiler continuará bajando ligeramente durante el invierno, antes de repuntar en primavera, cuando aumenta la demanda por mudanzas y renovaciones de contrato.
En cuanto a las tasas hipotecarias, los expertos creen que podrían mantenerse estables o bajar levemente si la inflación sigue desacelerándose, aunque no se espera un retorno a los niveles pre-pandemia.
Para los hogares latinos, el reto será aprovechar este respiro en el alquiler para fortalecer sus finanzas y prepararse ante un mercado que aún se mantiene volátil.