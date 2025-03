Costco genera pánico entre sus clientes tras descontinuar producto.

La comunidad de compradores de Costco está consternada luego de que la tienda anunciara la eliminación definitiva de un favorito de los consumidores: la leche de soya de su marca propia Kirkland Signature.

El producto, conocido por ser una opción láctea alternativa para personas intolerantes a la lactosa, ha sido retirado de los estantes sin previo aviso, lo que ha generado una oleada de comentarios en redes sociales.

En varios hilos de Reddit, usuarios advirtieron que tanto la versión de sabor vainilla como la natural habían desaparecido del inventario.

Un cliente que contactó directamente a Costco compartió en la plataforma una respuesta por correo electrónico, supuestamente de un representante de la compañía, confirmando la noticia.

