Costco demanda a la Administración de Trump para recuperar aranceles y frenar nuevos cobros
Publicado el 12/01/2025 a las 22:49
- Costco demanda por aranceles
- Fecha límite pone riesgo
- Corte Suprema definirá caso
Segun informa la agencia EFE, Costco presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump buscando recuperar aranceles pagados durante el año y evitar nuevos cobros mientras la Corte Suprema analiza el caso.
La compañía argumentó que enfrenta una fecha límite crítica del quince de diciembre que podría impedirle obtener reembolsos incluso si el tribunal determina ilegalidad futura.
El proceso de liquidación define el monto final de aranceles aplicados a importaciones, por lo que su cierre temprano puede bloquear devoluciones aún amparadas por decisiones judiciales posteriores.
Costco demanda a Trump señalando que sin acción judicial inmediata quedará expuesta a pérdidas significativas imposibles de recuperar si plazos administrativos se mantienen sin modificaciones durante litigio.
Empresa advierte riesgo de perder reembolsos
Breaking: Costco is suing Donald Trump for his tariffs, declaring them illegal and demanding a “full refund” for raising prices nationwide. pic.twitter.com/U5Ap2IKrXY
— No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) December 2, 2025
La compañía solicitó al juez ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener cobro de aranceles mientras la Corte Suprema mantiene el caso bajo revisión.
Costco explicó que seguir pagando durante esta etapa prolongaría riesgos financieros, especialmente si posteriormente se confirma que los aranceles eran ilegales desde su implementación.
La empresa argumenta que CBP rechazó una extensión del periodo de liquidación, elemento crucial para definir correctamente los aranceles atribuibles a mercancías importadas.
Sin esa ampliación, Costco enfrenta posibilidad real de perder derecho legal a reembolsos, aun cuando cortes superiores determinen que la política arancelaria fue inconstitucional o aplicada incorrectamente.
Costco demanda a Trump buscando frenar nuevos cobros
Documentos presentados por la compañía citan advertencias judiciales previas indicando que importadores pueden perder reembolso si aranceles ya fueron liquidados antes de resoluciones posteriores.
Costco insiste en que sistema actual coloca a empresas en situación injusta, obligándolas a cumplir plazos que podrían impedir recuperar fondos pagados indebidamente.
Las cortes previas han señalado que legalidad final de un arancel no garantiza automáticamente restitución si procedimiento administrativo ya cerró entradas específicas.
Costco demanda a Trump para evitar que continúen cobrándose tarifas que podrían resultar ilegales, generando pérdidas irreversibles para importadores sujetos a normativa vigente.
CBP rechaza extender plazo de liquidación
La Oficina de Aduanas negó la solicitud de Costco para extender plazo, argumentando cumplimiento estricto de procedimientos establecidos sin contemplar impacto financiero potencial.
Esta negativa deja vulnerable a la empresa, que depende de decisiones judiciales futuras para recuperar fondos pagados bajo medidas arancelarias impugnadas.
Costco sostiene que rechazo administrativo coloca a importadores en desventaja, al impedir mecanismos de protección frente a modificaciones legales que puedan surgir.
La empresa teme que culminación del plazo de liquidación limite definitivamente capacidad de reembolso, afectando operaciones y estabilidad económica dentro del mercado minorista estadounidense.
Costco demanda a Trump citando fallos judiciales previos
El Tribunal de Comercio y el Circuito Federal de Apelaciones han advertido que importadores podrían carecer de derecho legal a recuperar pagos una vez liquidadas las entradas.
Estos fallos sostienen que incluso decisiones judiciales posteriores declarando ilegal un arancel no garantizan reembolso si procedimientos administrativos ya están cerrados.
Costco argumenta que este precedente crea escenario inaceptable para empresas que buscan protección legal contra políticas arancelarias potencialmente inválidas.
Costco demanda a Trump al considerar que intervención judicial inmediata es necesaria para resguardar derechos empresariales mientras Corte Suprema analiza validez definitiva del arancel.
Riesgos económicos para importadores aumentan con la norma
Importadores podrían enfrentar pérdidas millonarias si Corte Suprema determina ilegalidad de aranceles después de vencido plazo de liquidación requerido por CBP.
Estas pérdidas afectarían capacidad operativa de empresas dependientes de importaciones, especialmente en sectores con alta rotación de mercancías.
Costco enfatiza que situación actual genera incertidumbre económica significativa al no existir garantías suficientes para recuperar pagos efectuados bajo políticas cuestionadas legalmente.
El riesgo se amplía porque decisiones administrativas pueden permanecer vigentes mientras litigios avanzan lentamente en tribunales federales, generando presiones financieras sustanciales.