Costco demanda a la Administración de Trump para recuperar aranceles y frenar nuevos cobros

Segun informa la agencia EFE, Costco presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump buscando recuperar aranceles pagados durante el año y evitar nuevos cobros mientras la Corte Suprema analiza el caso.

La compañía argumentó que enfrenta una fecha límite crítica del quince de diciembre que podría impedirle obtener reembolsos incluso si el tribunal determina ilegalidad futura.

El proceso de liquidación define el monto final de aranceles aplicados a importaciones, por lo que su cierre temprano puede bloquear devoluciones aún amparadas por decisiones judiciales posteriores.

Costco demanda a Trump señalando que sin acción judicial inmediata quedará expuesta a pérdidas significativas imposibles de recuperar si plazos administrativos se mantienen sin modificaciones durante litigio.

Empresa advierte riesgo de perder reembolsos

Breaking: Costco is suing Donald Trump for his tariffs, declaring them illegal and demanding a “full refund” for raising prices nationwide. pic.twitter.com/U5Ap2IKrXY — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) December 2, 2025



La compañía solicitó al juez ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detener cobro de aranceles mientras la Corte Suprema mantiene el caso bajo revisión.

Costco explicó que seguir pagando durante esta etapa prolongaría riesgos financieros, especialmente si posteriormente se confirma que los aranceles eran ilegales desde su implementación.

La empresa argumenta que CBP rechazó una extensión del periodo de liquidación, elemento crucial para definir correctamente los aranceles atribuibles a mercancías importadas.

Sin esa ampliación, Costco enfrenta posibilidad real de perder derecho legal a reembolsos, aun cuando cortes superiores determinen que la política arancelaria fue inconstitucional o aplicada incorrectamente.