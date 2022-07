¿Puede comprar sin ser miembro de Costco?

Experto en Costco revela sus secretos para comprar

¿Más fácil de lo que parece? ¿PUEDE COMPRAR SIN MEMBRESÍA EN COSTCO? Un experto en Costco reveló uno de los secretos mejores guardados para poder consumir en la famosa tienda y que, sin duda alguna, a más de una persona le serán útiles. A través de su cuenta de TikTok, ofreció los mejores consejos para todas aquellas personas que son amantes a las compras. No es la primera vez que los tiktokers sorprenden al mostrar sus mejores consejos a la hora de hacer compras; en diversos videos a través de la plataforma, los creadores de contenido han enseñado a los consumidores como ahorrar dinero, comprar en rebajas u obtener regalos por parte de sus tiendas favoritas. ¿PUEDE COMPRAR EN COSTCO SIN SER MIEMBRO? ¡Lo que se creía imposible puede ser realidad! Un tiktoker, reveló uno de los mejores consejos para aquellos amantes a los productos de Costco y que no han podido adquirirlos al no tener una membresía. De acuerdo con The Legacy Investing Show, usted podrá comprar su despensa o algún objeto que desee sin tener que adquirir la costosa membresía de la tienda, indicó The Sun. Según el joven experto en Costco, las personas podrán comprar los productos que desee sin necesidad de pedir prestado a algún amigo su membresía de Costco y en realidad, puede ser fácil de realizarlo. Ahora, ¿cómo podrá lograr la compra sin la tarjeta de membresía? Pues, The Legacy Investing Show declara que hay dos formas de hacerlo.

¿En línea puede lograr comprar? Comprar en línea en Costco podía considerarse un desafío si no tiene membresía. Actualmente, la tarjeta para ser miembro de la tienda tiene un costo de $60 a $120 dólares al año, lo que puede considerarse un costo elevado, indicó The Sun; comprar en línea o en tienda era un reto, ya que las medidas que tiene Costco establecen que no puede hacerlo sin su número de cliente, pero el tiktoker da la clave para lograrlo. Una de las medidas que mostró The Legacy Investing Show, para consumir en la tienda sin ser miembro, es pedir compras en línea a través del portal de la tienda sin ser miembro; para esto, debe elegir los artículos que desea pagar y posterior a ello, le aparecerá la opción de registrarse o iniciar sesión; usted, debe registrarse y es gratuito. No le pedirán obtener una membresía, informó The Sun.

Costco compras sin membresía: ¿Hay alguna diferencia? Aunque comprar en línea es fácil y no te piden una membresía por parte de Costco, el único inconveniente es que los usuarios no podrán disfrutar de los descuentos o precios especiales que ofrece la tienda en línea; si usted está de acuerdo con esta opción, será más fácil obtener los artículos que desea sin gastar los $60 a $120 dólares extras que piden por la membresía, indicó The Sun. Otra forma de poder comprar en la tienda de forma presencial y sin necesidad de una membresía, es un poco más complicado pero no imposible. El tiktoker The Legacy Investing Show, mostró la forma más eficaz y que no le causará ningún inconveniente al ingresar al establecimiento, ya que desde un inicio te piden la membresía para poder acceder. Archivado como: Costco compras sin membresía

Costco compras sin membresía: ¿Cómo puede comprar en la tienda? De acuerdo con el tiktoker, hay una forma en que puede ingresar a la tienda, comprar y retirarse sin utilizar la famosa membresía. Las personas que deseen ingresar deberán mostrar una tarjeta de regalo que deberán recargar para poder pagar los objetos que deseen obtener del lugar, informó The Sun. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ “Si le pides a un amigo que te compre una tarjeta de regalo de Costco, puedes seguir recargando esa tarjeta de regalo”, declaró en el TikTok que dedicó para mostrar los secretos de comprar en Costco sin la necesidad de obtener la famosa membresía. La tarjeta de regalo no solo le servirá para adquirir objetos de la tienda, sino que también le servirá para comprar gasolina, indicó The Sun. Archivado como: Costco compras sin membresía