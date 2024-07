¿Costco estará abierto durante el 4 de Julio?

La mayoría de las tiendas de Kroger, como Fred Meyer, Dillons, Food 4 Less, Ralphs y QFC, abrirán en sus horarios normales el 4 de julio.

Los compradores que necesiten panecillos para hot dogs o hamburguesas no deben desesperar.

Sam’s Club estará abierto de 8 am a 6 pm para miembros Plus y de 10 am a 6 pm para miembros Club.

Para aquellos que deseen comestibles más especializados, la mayoría de las tiendas Whole Foods estarán abiertas en su horario normal.

Las tiendas Trader Joe’s cerrarán a las 5 pm.

Asegúrese de verificar los horarios de atención de minoristas y restaurantes locales antes de visitarlos el Día de la Independencia.