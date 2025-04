Costco anuncia el cierre de todas sus tiendas durante 24 horas

La cadena recordó que esta práctica no es nueva, ya que se aplica también en otras fechas importantes como Navidad, Año Nuevo, Día de Acción de Gracias, Día de los Caídos, Día del Trabajo y el 4 de julio.

El horario de atención general será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que los miembros Plus tendrán acceso anticipado desde las 8:00 a.m, tiempo local.

La cafetería estará operativa desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y la estación de combustible funcionará desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Todas estas facilidades estarán disponibles para los miembros del club, quienes suelen aprovechar estas fechas para hacer compras más grandes.

Costco no es la única tienda que cerrará sus puertas el domingo 20 de abril.