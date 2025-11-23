Costa Rica debe pagar miles de dólares al Piojo Herrera

Costa Rica deberá pagar miles de dólares a Miguel Herrera tras su salida como técnico, pese al fracaso rumbo al Mundial 2026.

La Federación Costarricense de Futbol deberá indemnizar a Miguel Herrera tras su salida como director técnico, pese al fracaso en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Aunque el equipo quedó fuera de la Copa del Mundo, el entrenador mexicano recibirá un finiquito de 25 mil dólares, una cifra que el propio presidente federativo, Osael Maroto, calificó como favorable para la institución.

El monto es significativamente menor al que se pagó en el pasado reciente al colombiano Luis Suárez.

Un fracaso que dejó secuelas deportivas y administrativas

Costa Rica vivió una eliminatoria atípica y complicada.

En este proceso mundialista de Concacaf —sin la presencia de México, Estados Unidos y Canadá— la Selección de Costa Rica no logró consolidarse como protagonista.

El equipo terminó en la tercera posición del Grupo C, con siete puntos producto de un triunfo y cuatro empates.

Esa producción no le permitió competir entre las mejores segundas selecciones de la región, por lo que nunca estuvo en posición de disputar el Repechaje Intercontinental.

El resultado significó un golpe severo para un país que venía de participar en tres Mundiales consecutivos.

Su última ausencia en una Copa del Mundo había ocurrido en Sudáfrica 2010, y su mejor actuación histórica se remontaba a Brasil 2014, cuando alcanzó los Cuartos de Final.

La eliminación precipitó la salida de Miguel Herrera al frente del proyecto, una decisión que, aunque presentada como renuncia, requería una negociación contractual.

El monto del finiquito y la postura federativa

Tras confirmarse la desvinculación del técnico mexicano, el presidente de la Federación Costarricense de Futbol, Osael Maroto, explicó que el contrato de Herrera debía cerrar con un finiquito, como sucede en cualquier convenio laboral.

Aunque no detalló el contenido del contrato, sí confirmó la cantidad a pagar: 25 mil dólares.

Maroto subrayó que este monto es “muy favorable para la Federación” y claramente inferior a los 500 mil dólares que se pagaron en su momento al colombiano Luis Suárez por su salida.

La federación insistió en que, pese al fracaso rumbo al Mundial 2026, manejar el cierre contractual con Herrera no representará una carga financiera comparable a procesos anteriores.

La negociación se planteó como un acuerdo que permite cerrar el capítulo de manera ordenada y avanzar hacia una reconstrucción deportiva.

Un nuevo ciclo por definir en Costa Rica

Con la salida de Miguel Herrera, la Selección de Costa Rica entra en un periodo de transición.

La meta inmediata será recomponer un proyecto deportivo afectado por la eliminación, por los resultados irregulares en un grupo accesible y por la ruptura de una racha de tres participaciones mundialistas.

El reto institucional incluye elegir un nuevo cuerpo técnico y reenfocar la planificación deportiva tras un proceso que no alcanzó los objetivos mínimos.

Pese a la decepción, la federación destacó que la negociación del finiquito permite iniciar este nuevo ciclo sin un impacto económico significativo.

Mientras Costa Rica cierra el capítulo de Herrera, el país enfrenta el desafío de replantear su rumbo tras un ciclo fallido que interrumpió más de una década de presencia continua en la máxima cita del futbol.

