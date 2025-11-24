Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lifestyle » Salud » Técnicas efectivas para controlar un ataque de ansiedad!

Técnicas efectivas para controlar un ataque de ansiedad!

Aprende cómo controlar un ataque de ansiedad con técnicas simples y efectivas que te ayudan a recuperar la calma rápidamente.
Por 
2025-11-24T20:40:33+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Envato

Publicado el 11/24/2025 a las 15:40

  • Cómo controlar un ataque de ansiedad : Tips
  • Técnicas rápidas y efectivas
  • Respira y vuelve al presente

Los ataques de ansiedad pueden sentirse como una emergencia: la respiración se acelera, el corazón late con fuerza, hay mareo, temblores o sensación de perder el control.

Aunque estos episodios son intensos, existen estrategias simples y efectivas que ayudan a disminuir su duración y gravedad.

A continuación encontrarás una guía  basada en la información aportada por The Recovery Village y Calm, para ayudarte a recuperar el control cuando más lo necesitas.

Cómo controlar un ataque de ansiedad

COMO controlar un ataque de ansiedad
FOTO: Envato

Respira con intención

Uno de los consejos más efectivos consiste en volver a la respiración profunda.

Durante un ataque de ansiedad, la respiración suele ser rápida y superficial.

Concentrarte en exhalar lentamente ayuda al sistema nervioso a desacelerar.

Técnicas como la respiración cuadrada —inhalar cuatro segundos, sostener cuatro, exhalar cuatro y pausar otros cuatro— pueden estabilizar el cuerpo y disminuir la tensión.

Sal a caminar

Mover el cuerpo y cambiar de entorno beneficia directamente al estrés.

Una caminata corta, especialmente en la naturaleza, desvía la atención del miedo hacia el ritmo del paso y los estímulos del ambiente.

Esto permite que la mente se conecte con el presente y reduzca el ciclo de pensamientos ansiosos.

Usa un ejercicio de conexión a tierra

Técnicas como la regla 5-4-3-2-1 pueden ayudarte a enfocarte en tus sentidos en lugar de tu ansiedad.

Observar cinco cosas, tocar cuatro, escuchar tres, identificar dos olores y reconocer un sabor ayuda a regresar al presente y frena la sensación de desconexión o pánico.

Recurre a un amigo de confianza

Hablar con alguien puede reducir la intensidad del ataque.

Escuchar una voz calmada o simplemente compartir lo que estás sintiendo disminuye la carga emocional.

Decir en voz alta “creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad” también puede ayudar a romper la espiral interna.

Desafía los pensamientos negativos

POansiedad fuera de control. suplementos
FOTO: Envato

La ansiedad suele alimentarse de ideas catastróficas.

Aunque resulte difícil en el momento, cuestionar esos pensamientos evita que crezcan.

Herramientas como las técnicas de la terapia cognitivo-conductual ayudan a reeducar ese diálogo interno para recuperar claridad.

Usa agua fría para reiniciar el cuerpo

Lavar el rostro con agua fría o salpicarlo puede generar un cambio físico inmediato.

Esta técnica aprovecha una respuesta del sistema nervioso que ayuda a reducir la intensidad del ataque, además de ofrecer un alivio rápido.

Distráete con actividades simples

Leer, escribir en un diario, escuchar música, limpiar una superficie o incluso jugar videojuegos pueden desviar la atención del miedo.

Si cuesta comenzar una actividad, pedir ayuda a alguien cercano puede hacer la diferencia.

Practica el tapping EFT

El tapping consiste en golpear suavemente puntos específicos del rostro y cuerpo mientras se repite una frase calmante.

Esta técnica ayuda a liberar la respuesta física asociada al estrés y ha sido utilizada incluso en casos relacionados con trauma.

Date permiso para sentir y recuerda que pasará

Un ataque de ansiedad siempre termina.

Repetir mentalmente que la sensación es temporal ayuda a disminuir la desesperación.

Reconocer los síntomas sin luchar contra ellos, y dejar que el cuerpo vuelva a su equilibrio natural, brinda una sensación de control.

Evita la cafeína y otros estimulantes

ataque de anseidad como controlarlo
FOTO: Envato

Durante un ataque, bebidas como café o té pueden intensificar los síntomas. Sustituirlas por agua o una infusión suave ayuda al cuerpo a estabilizarse sin aumentar la tensión.

Cuidar de la salud mental requiere práctica, paciencia y conocer las herramientas adecuadas.

Te Puede Interesar: Rejuvenecimiento vaginal: mitos, realidades y beneficios comprobados!

Ninguna técnica funciona igual para todas las personas, pero incorporar estas estrategias poco a poco puede ayudarte a recuperar el control en los momentos más intensos.

Reconocer tus síntomas, pedir apoyo y aplicar métodos que conecten con tu cuerpo y tu entorno es un paso importante para saber Cómo controlar un ataque de ansiedad.

Advertencia: Esta información es únicamente educativa y no sustituye la atención profesional. Si experimentas ansiedad intensa o recurrente, consulta a un especialista en salud mental o acude a servicios médicos en caso de emergencia.

¿Cuál de estas técnicas te gustaría probar primero la próxima vez que sientas que la ansiedad se intensifica?

FUENTE: The Recovery Village : Cómo afrontar un ataque de ansiedad / Calm

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
gripe, aviar, h5n5, sintomas, aves

Qué es la gripe aviar H5N5 y lo esencial que debes saber para protegerte!
moho, hogar, humedad, danos, permanentes, limpieza

Daños del moho: Lo que realmente pasa cuando vives en un lugar con humedad!
ginecologia regenerativa piel joven

Rejuvenecimiento vaginal: mitos, realidades y beneficios comprobados!
vinagre de manzana

Vinagre de manzana para bajar de peso: ¿por qué se ha vuelto tan popular?
dispositivos salud vida almohada sueno, descanso

Black Friday: Los dispositivos de salud que todos quieren para mejorar su cuerpo y su descanso!