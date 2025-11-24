Técnicas efectivas para controlar un ataque de ansiedad!

Cómo controlar un ataque de ansiedad : Tips

Técnicas rápidas y efectivas

Respira y vuelve al presente

Los ataques de ansiedad pueden sentirse como una emergencia: la respiración se acelera, el corazón late con fuerza, hay mareo, temblores o sensación de perder el control.

Aunque estos episodios son intensos, existen estrategias simples y efectivas que ayudan a disminuir su duración y gravedad.

A continuación encontrarás una guía basada en la información aportada por The Recovery Village y Calm, para ayudarte a recuperar el control cuando más lo necesitas.

Cómo controlar un ataque de ansiedad

Respira con intención

Uno de los consejos más efectivos consiste en volver a la respiración profunda.

Durante un ataque de ansiedad, la respiración suele ser rápida y superficial.

Concentrarte en exhalar lentamente ayuda al sistema nervioso a desacelerar.

Técnicas como la respiración cuadrada —inhalar cuatro segundos, sostener cuatro, exhalar cuatro y pausar otros cuatro— pueden estabilizar el cuerpo y disminuir la tensión.