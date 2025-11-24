Técnicas efectivas para controlar un ataque de ansiedad!
Publicado el 11/24/2025 a las 15:40
- Cómo controlar un ataque de ansiedad : Tips
- Técnicas rápidas y efectivas
- Respira y vuelve al presente
Los ataques de ansiedad pueden sentirse como una emergencia: la respiración se acelera, el corazón late con fuerza, hay mareo, temblores o sensación de perder el control.
Aunque estos episodios son intensos, existen estrategias simples y efectivas que ayudan a disminuir su duración y gravedad.
A continuación encontrarás una guía basada en la información aportada por The Recovery Village y Calm, para ayudarte a recuperar el control cuando más lo necesitas.
Cómo controlar un ataque de ansiedad
Respira con intención
Uno de los consejos más efectivos consiste en volver a la respiración profunda.
Durante un ataque de ansiedad, la respiración suele ser rápida y superficial.
Concentrarte en exhalar lentamente ayuda al sistema nervioso a desacelerar.
Técnicas como la respiración cuadrada —inhalar cuatro segundos, sostener cuatro, exhalar cuatro y pausar otros cuatro— pueden estabilizar el cuerpo y disminuir la tensión.
Sal a caminar
Mover el cuerpo y cambiar de entorno beneficia directamente al estrés.
Una caminata corta, especialmente en la naturaleza, desvía la atención del miedo hacia el ritmo del paso y los estímulos del ambiente.
Esto permite que la mente se conecte con el presente y reduzca el ciclo de pensamientos ansiosos.
Usa un ejercicio de conexión a tierra
Técnicas como la regla 5-4-3-2-1 pueden ayudarte a enfocarte en tus sentidos en lugar de tu ansiedad.
Observar cinco cosas, tocar cuatro, escuchar tres, identificar dos olores y reconocer un sabor ayuda a regresar al presente y frena la sensación de desconexión o pánico.
Recurre a un amigo de confianza
Hablar con alguien puede reducir la intensidad del ataque.
Escuchar una voz calmada o simplemente compartir lo que estás sintiendo disminuye la carga emocional.
Decir en voz alta “creo que estoy teniendo un ataque de ansiedad” también puede ayudar a romper la espiral interna.
Desafía los pensamientos negativos
La ansiedad suele alimentarse de ideas catastróficas.
Aunque resulte difícil en el momento, cuestionar esos pensamientos evita que crezcan.
Herramientas como las técnicas de la terapia cognitivo-conductual ayudan a reeducar ese diálogo interno para recuperar claridad.
Usa agua fría para reiniciar el cuerpo
Lavar el rostro con agua fría o salpicarlo puede generar un cambio físico inmediato.
Esta técnica aprovecha una respuesta del sistema nervioso que ayuda a reducir la intensidad del ataque, además de ofrecer un alivio rápido.
Distráete con actividades simples
Leer, escribir en un diario, escuchar música, limpiar una superficie o incluso jugar videojuegos pueden desviar la atención del miedo.
Si cuesta comenzar una actividad, pedir ayuda a alguien cercano puede hacer la diferencia.
Practica el tapping EFT
El tapping consiste en golpear suavemente puntos específicos del rostro y cuerpo mientras se repite una frase calmante.
Esta técnica ayuda a liberar la respuesta física asociada al estrés y ha sido utilizada incluso en casos relacionados con trauma.
Date permiso para sentir y recuerda que pasará
Un ataque de ansiedad siempre termina.
Repetir mentalmente que la sensación es temporal ayuda a disminuir la desesperación.
Reconocer los síntomas sin luchar contra ellos, y dejar que el cuerpo vuelva a su equilibrio natural, brinda una sensación de control.
Evita la cafeína y otros estimulantes
Durante un ataque, bebidas como café o té pueden intensificar los síntomas. Sustituirlas por agua o una infusión suave ayuda al cuerpo a estabilizarse sin aumentar la tensión.
Cuidar de la salud mental requiere práctica, paciencia y conocer las herramientas adecuadas.
Ninguna técnica funciona igual para todas las personas, pero incorporar estas estrategias poco a poco puede ayudarte a recuperar el control en los momentos más intensos.
Reconocer tus síntomas, pedir apoyo y aplicar métodos que conecten con tu cuerpo y tu entorno es un paso importante para saber Cómo controlar un ataque de ansiedad.
Advertencia: Esta información es únicamente educativa y no sustituye la atención profesional. Si experimentas ansiedad intensa o recurrente, consulta a un especialista en salud mental o acude a servicios médicos en caso de emergencia.
¿Cuál de estas técnicas te gustaría probar primero la próxima vez que sientas que la ansiedad se intensifica?
FUENTE: The Recovery Village : Cómo afrontar un ataque de ansiedad / Calm