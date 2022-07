¿Sabías que hay algunas cosas que nunca debes comprar en Costco? Aunque Costco es una de las tiendas más populares en todo el mundo y cuenta con más de 110 millones de usuarios afiliados, varios de sus ex empleados han declarado en más de una ocasión que, a pesar de los atractivos precios en ciertos productos, la economía de los consumidores podría verse favorecida eligiendo otras tiendas…al menos en ciertos productos.

Uno de los principales atractivos de Costco es su variedad de artículos, los precios a mayoreo y la relación precio-cantidad-calidad en alimentos, productos de cocina, e incluso ropa, pero ¿cuáles son las cosas que nunca debes comprar en Costco? ¡Aquí te decimos: Podrías ahorrarte mucho dinero!

5. Café molido

Antes de tu visita a Costco, considera preguntarte: ¿Realmente necesito tanta cantidad de café? Si es para uso personal, lo más recomendable es comprarlo en una tienda pequeña o especializada, donde los granos de café han sido molidos recientemente y el sabor será lo suficientemente fresco para complacer tu paladar.

El café es uno de los productos que los ex empleados de Costco recomiendan no comprar, a menos que lo requieras para una oficina o evento al que acudirá mucha gente. Es cierto que los precios suelen ser atractivos, en especial porque estás ante la posibilidad de adquirir una gran cantidad de producto por una suma relativamente baja, pero es posible que en unos días no sepas qué hacer con tanto café.